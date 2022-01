Majorque vs Barcelone, Liga : score final 0-1, le Barça débute 2022 avec une grosse victoire sur la route

Barcelone a débuté la nouvelle année avec une victoire acharnée mais cruciale 1-0 à Majorque dimanche soir pour terminer le week-end à la cinquième place du classement de la Liga. Le Barça a joué aussi bien qu’il a pu pendant une grande partie du match et a survécu à un blitz tardif de l’équipe locale pour remporter les trois points malgré l’absence de 16 joueurs.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça aurait pu se faire pardonner une mauvaise performance avec toutes les absences et les joueurs forcés d’être hors de position, mais compte tenu des circonstances, les Blaugrana ont été assez impressionnants au cours des 45 premières minutes : possession dominante, bien travailler le ballon d’un côté à l’autre, appuyer haut sur le terrain pour récupérer le ballon dans les bonnes positions et créer des chances de marquer.

Même s’il serait sur le point de sortir dans cette fenêtre de transfert, Luuk De Jong avait l’air très engagé dans la cause et avait sa meilleure moitié dans un maillot du Barça, s’offrant constamment comme option sur le ballon et causant de réels problèmes avec sa taille et ses mouvements. dans la boite. Big Luuk a frappé le poteau et a presque marqué un concurrent de Puskas avec un coup de pied de bicyclette dans la barre transversale en 60 secondes, et sa performance méritait vraiment un but.

Et une minute avant la mi-temps, il l’a obtenu : Óscar Mingueza a réalisé un centre fantastique de l’aile droite et De Jong a sauté haut dans le ciel de Son Moix pour marquer le premier but. A la mi-temps, le Barça était à juste titre en tête mais avait encore du travail à faire en seconde période pour terminer le travail.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça savait qu’il n’y avait pas beaucoup d’options sur le banc et que Majorque essaierait d’améliorer son jeu pour la seconde mi-temps, le travail des visiteurs en dernière période était donc de ne pas se battre : les Blaugrana devaient être intelligents en possession, organisé sans ballon, et gérer au mieux le jeu pour confirmer la victoire.

Ils ont plutôt bien fait tout cela, l’équipe à domicile ayant très peu de joie lorsqu’elle a essayé d’aller de l’avant et le Barça a eu quelques bons moments en attaque alors qu’il cherchait un deuxième but. Mais alors que nous atteignions les 10 dernières minutes, le match était toujours à gagner et Majorque a lancé un blitz tardif pour trouver un égaliseur.

L’équipe à domicile a certainement eu ses moments, utilisant des coups de pied arrêtés et des centres dans la surface pour créer de bonnes opportunités, et le meilleur d’entre eux est venu après qu’un centre de la droite a trouvé Jaume Costa tout seul au deuxième poteau pour le ramener à la maison, mais Marc -André ter Stegen a effectué un arrêt réflexe spectaculaire pour garder le Barça en tête.

Majorque a continué à pousser dans les dernières secondes mais n’a pas pu trouver le fond des filets, et le coup de sifflet final est venu donner au Barça les trois points de manière dramatique. Dans d’autres circonstances, cela n’aurait pas été une victoire dont il faut se réjouir, mais jouer aussi bien que le Barça l’a fait pendant la majeure partie du match avec toute l’absence est quelque chose dont on se réjouit et l’équipe mérite beaucoup d’éloges pour la façon dont dur, ils se sont battus pour garder une feuille blanche avec la pression tardive. L’esprit est clairement là et le football continue de s’améliorer sous Xavi. Évolution.

Majorque: Reine; Maffeo, Russo, Valjent, Costa ; Baba (De Galarreta 61′), Battaglia (Prats 84′); Lee (Llabres 70′), Rodríguez, Sánchez (Mboula 70′); ngel (NIño 61′)

Objectifs : aucun

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza (Lenglet 76′), Piqué, Eric, Araujo ; Nico (Sanz 71′), F. De Jong, Puig ; Akhomach (Estanis 80′), L. De Jong, Jutglà

But : L. De Jong (44′)