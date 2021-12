Makar et l’Avalanche rebondissent, battent les Canadiens 4-1

Cale Makar a marqué pour donner l’avantage au Colorado pour rester en fin de deuxième période, Valeri Nichushkin a inscrit un but et une aide, et l’Avalanche a battu les Canadiens de Montréal 4-1 jeudi soir.

Andre Borkovsky et Gabriel Landeskog ont également marqué pour l’Avalanche, qui a rebondi après une horrible défaite de 8-3 à Toronto la nuit précédente.

Le gardien Jonas Johansson a effectué 19 arrêts pour le Colorado.

Ben Charot a marqué pour Montréal et Jake Allen a stoppé 30 des 33 tirs.

Colorado a ouvert la marque avec un but en désavantage numérique en deuxième période. Loan O’Connor a passé à un Nichushkin grand ouvert devant le filet.

Chiarot a égalisé la marque pour Montréal avec son cinquième but de la saison. Son tir frappé de la pointe a dévié un joueur de l’Avalanche et a frappé le poteau avant de battre Johansson.

Les Avs ont repris l’avantage en fin de deuxième lorsque Makar a dévié le tir de Samuel Girard de la ligne bleue pour son 10e but de la saison.

Burakovsky a donné au Colorado un avantage de 3-1 en troisième période en tapant une rondelle libre devant le filet.

Un partisan, apparemment frustré par le récent mauvais jeu des Canadiens, a jeté un chandail du Tricolore sur la glace au cours de la troisième période.

Landeskog a ajouté un filet vide avec 2:49 à jouer.

Avalanche : À Ottawa samedi.

Canadiens : À Nashville samedi.