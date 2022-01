Makar Sankranti : Odisha interdit les rassemblements religieux ; pas de bain sacré à Haridwar, Rishikesh non plus

Un grand nombre de fidèles font le « bain sacré » dans le Gange à Haridwar et Rishikesh à l’occasion de Makar Sankranti.



Les autorités d’Odisha ont interdit mardi les rassemblements religieux sur les rives des rivières et les ghats de Makar Sankranti et Pongal le 14 janvier, tandis que le gouvernement de l’Uttarakhand a également interdit aux fidèles de se baigner dans le Gange à Haridwar et Rishikesh en raison de la flambée de coronavirus.

Cette décision est intervenue alors même que les experts ont averti qu’autoriser le Gangasagar Mela annuel – prévu entre le 8 et le 16 janvier à l’occasion de Makar Sankranti – sur les îles Sagar, à environ 130 km de Calcutta, pourrait s’avérer être un « super-épandeur » un événement. Selon les ordres du gouvernement émis dans l’Uttarakhand, il a été demandé aux fidèles de ne pas prendre de bain sur Makar Sakranti sur les rives du Gange à Haridwar et Rishikesh en raison de la recrudescence des cas de Covid.

L’entrée des fidèles de Har ki Pauri à Haridwar, Triveni Ghat à Rishikesh et d’autres ghats a été interdite, ont déclaré le magistrat du district de Haridwar Vinay Shankar Pandey et le magistrat du district de Dehradun R Rajesh Kumar dans leurs ordres séparés.

Un grand nombre de fidèles font le « bain sacré » dans le Gange à Haridwar et Rishikesh à l’occasion de Makar Sankranti.

Les cas de COVID ont augmenté dans l’Uttarakhand au cours des derniers jours avec un total de 2 127 infections signalées mardi et 1 292 la veille.

À Odisha, le bureau du Commissaire spécial de secours (SRC) a déclaré dans un nouvel ensemble de directives que les congrégations sur les rives des rivières, les ghats, les étangs, les bords de mer ou à proximité d’autres plans d’eau pour se baigner à l’occasion de Makar Sankranti et Pongal et les suivantes jour est interdit dans tout l’état.

Étant donné que de grandes foules se rassemblent dans les temples à cette occasion, l’ordre a déclaré que tous les lieux de culte et de culte resteraient fermés à la population les jours de Makar Sankranti, Pongal et Makal Mela.

Cependant, les rituels religieux seront autorisés avec un nombre minimum de prêtres, de serviteurs et de personnel, a-t-il déclaré.

« Les congrégations / célébrations religieuses sont strictement interdites », a déclaré l’ordre.

Il est conseillé aux gens d’effectuer les rituels et la puja à l’occasion chez eux avec uniquement les membres de leur famille. Ils devraient éviter les rassemblements de masse et adhérer aux protocoles de sécurité COVID-19, a-t-il déclaré.

Odisha a enregistré 7 071 nouveaux cas de COVID-19 mardi, une forte augmentation de 46% par rapport au chiffre de la veille de 4829 cas et le plus gros pic d’une journée en plus de sept mois, a déclaré le département de la santé.

Les autorités des deux États ont annoncé l’interdiction alors même que les experts de la santé ont de nouveau conseillé d’aller de l’avant avec le Gangasagar Mela annuel.

Ils ont déclaré que la Mela, semblable à la Kumbh Mela tenue à Haridwar et Allahabad entre autres, qui attire des milliers de personnes, pourrait se transformer en une « source chaude de transmission du coronavirus ».

«Ce (Gangasagar Mela) sera certainement un super-épandeur. Cela ne fait aucun doute. Le nombre de cas quotidiens sera bien supérieur à ce que nous voyons actuellement », a déclaré à PTI le Dr Anima Halder, directrice de l’hôpital public des maladies infectieuses et de Beliaghata General (ID&BG).

Au cours des sept derniers jours, le Bengale occidental a connu une augmentation massive des infections à Covid avec un taux de positivité atteignant 37%. Le Bengale occidental a signalé plus de 24 287 infections dimanche, le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Un forum de médecins avait déposé une requête devant la Haute Cour de Calcutta demandant l’interdiction du rassemblement. Le HC a autorisé le Mela à procéder sur les assurances du gouvernement de l’État qu’il prendrait des mesures pour appliquer les protocoles de Covid et après avoir ordonné que l’île soit déclarée zone notifiée, un comité soit mis en place pour surveiller les mesures prises et s’assurer que seulement les personnes doublement vaccinées qui ont subi des tests RT-PCR Covid 72 heures avant d’atteindre Sagar sont autorisées.

Faisant écho aux appréhensions du Dr Halder, le Dr Hiralal Konar, l’un des responsables de la plate-forme commune des médecins du Bengale occidental, a déclaré qu’il y avait une très forte possibilité que la situation devienne incontrôlable et a averti que l’infrastructure de santé serait gravement mise à l’épreuve si cela se produisait.

« Bien que nous sachions que la variante Omicron n’est pas aussi mortelle que les souches précédentes, le taux de transmissibilité causera certainement des ravages après la congrégation à Sagar Island. Ce sera certainement un défi majeur pour l’infrastructure de santé », a déclaré le Dr Konar à PTI.

Le Dr Shanta Dutta, directeur de l’Institut national du choléra et des maladies entériques, a également réitéré la même crainte en déclarant que contrôler les gens et leur faire suivre des protocoles de sécurité est une tâche difficile dans un si grand rassemblement.

« Prendre ses distances en plongeant ? Ce ne sera pas possible. Donc, cela ouvrira certainement la voie à la transmission du virus de plus en plus », a déclaré le Dr Dutta à PTI.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.