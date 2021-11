Makaya McCraven explique « déchiffrer le message »

Makaya McCraven n’est pas étranger à réimaginer le travail des autres à son image ; après tout, il a sorti une brillante interprétation de We’re New Again de Gil Scott-Heron en 2020. Mais pour McCraven, batteur, producteur et pierre de touche du jazz moderne élevé à Chicago, Déchiffrer le message était une bête complètement différente. Le célèbre Dossiers de notes bleues empreinte a ouvert ses archives à McCraven, lui permettant d’utiliser la musique du label comme base pour son nouvel album.

Pour commencer le projet, McCraven a fouillé dans les archives pour se familiariser avec toutes les crevasses cachées de l’histoire de Blue Note. «Je voulais avoir cette expérience de creusement, comme un fouilleur de caisses à la recherche d’échantillons de hip-hop», explique McCraven. « J’ai commencé beaucoup de choses, beaucoup de croquis, beaucoup de morceaux finis qui ne sont pas sur le disque – juste une énorme quantité de matériel. »

Écoutez déchiffrer le message de Makaya McCraven maintenant.

McCraven a traité la pré-production comme un exercice solitaire, choisissant des morceaux d’enregistrements originaux qui l’attiraient. Il voulait faire l’album sans stems, donc le projet est échantillonné exclusivement à partir d’enregistrements du groupe complet. « Je cherchais, j’essayais d’établir mes liens de manière organique. Je déchiffrais le matériel au fur et à mesure », dit-il.

Une fois ces croquis originaux solidifiés, McCraven a envoyé les chansons à des collaborateurs de confiance comme Jeff Parker, Junius Paul, Marquis Hill, et plus encore, demandant aux artistes d’enregistrer des parties sur ses contours. Une fois qu’ils ont été faits, il a repris le matériel, coupant et arrangeant les sections ajoutées.

Le résultat est une lettre d’amour tentaculaire à l’histoire du jazz, mais réécrite dans le langage de la production hip-hop et R&B moderne. C’est une réalité alternative dans laquelle le passé et le présent se rejoignent en communion, célébrant l’une des archives les plus riches de l’histoire de la musique moderne. Pour célébrer la sortie de Deciphering the Message, nous avons demandé à McCraven de décomposer le processus derrière cinq des chansons de l’album.

« Autumn In New York (AKA Spring In Chicago) », (Blue Lights, Vol.1 de Kenny Burrell)

La première chose qui m’a attiré dans ce morceau était juste l’intro et la guitare. J’ai trouvé cela et j’ai commencé à le boucler et à réorganiser certains des changements et des mélodies de la section A et du thème. Une fois qu’il a commencé à s’installer dans un espace, la prochaine chose que j’ai commencé à faire était des overdubs, et j’ai joué de la basse et des claviers, et j’ai continué à ajouter différents éléments.

À partir de là, j’ai commencé à envoyer la piste aux gens et à obtenir une prise. Au fur et à mesure que les gens m’envoient du matériel, je vais y aller et continuer à le restructurer jusqu’à ce que j’aie l’impression d’avoir une belle pièce du début à la fin, avec toute une direction. Mais c’était vraiment l’intro, juste la façon dont Kenny articule la mélodie, qui est apparue et a été le fondement de la pièce. J’avais une mélodie et une forme fortes à extrapoler avec d’autres musiciens.





« Frank’s Tune (AKA De’Jeff’s Tune) », (Easterly Winds de Jack Wilson)

Le mouvement chromatique de cette mélodie sonnait très, très moderne pour l’époque. Je l’ai entendu et j’ai tout de suite voulu creuser. De plus, j’aime le son de ce disque, la qualité. J’ai entendu cette mélodie chromatique, puis je l’ai coupée pour la presser dans un rythme ou une forme différente. Et l’une des choses que j’apprécie vraiment à ce sujet, c’est la façon dont une forme solide est née.

Une fois que j’ai enfin eu cette belle forme ensemble, je pourrais la passer à Jeff [Parker], où il pourrait alors en jouer la merde. Jeff a été une bonne oreille pour moi tout au long de ce projet, pas seulement en tant que joueur, mais en tant que personne avec qui j’ai beaucoup vérifié, pour me dire : « Hé, qu’est-ce que tu penses de celui-ci ? »





« Sunset (AKA Son Set) », Coup de sifflet de Kenny Dorham

Celui-ci est un peu différent. Ce disque Whistle Stop était quelque chose que j’avais acheté il y a des années, j’avais fait quelques beats à partir de ce disque, y compris une version antérieure de « Sunsets » qui était peut-être même sur mon MySpace à l’époque. C’était un certain temps à travers le processus de travail sur cet album, où je pense que je suis revenu et j’ai regardé quelques vieilles pistes. Et je me suis dit : « Attendez, est-ce une version Blue Note ? Ce disque est sur Blue Note », et je l’avais déjà échantillonné. J’ai retiré celui-là, j’ai recoupé quelques tambours et j’ai refait un tas de trucs. J’ai envoyé celui-là à Jeff, et il m’a dit : « Puis-je enregistrer là-dessus maintenant ? » J’ai dit: « Absolument. »





« Ecaroh (AKA Revlis) », Trio Horace Silver par Horace Silver

J’ai été vraiment inspiré par ça Horace Argent Trio record, parce que c’est un disque de singles en quelque sorte. Beaucoup de ces morceaux sont si accrocheurs, et ce sont de courts petits singles, deux minutes et demie, trois minutes.

Je regardais ce disque d’Horace Silver, et il était juste coupé, après coupe, après coupe. C’était juste funky, swinguant, sans une tonne de souffle, beaucoup de petites lignes de basse et des trucs comme ça. Cela montre un côté de cette musique qui, je pense, se perd parfois un peu dans la traduction quand on parle de vieux jazz. Quand j’ai parlé à Joël [Ross], il connaissait cette mélodie en particulier pour quelque chose qu’il devait apprendre pour autre chose à l’université.

Horace Silver était définitivement une grande inspiration. Il y a un thème autour de l’ensemble du disque avec Art Blakey et le Jazz Messenger Band. Des gars de Horace Silver, Kenny Dorham, Hank Mobley, tous ces gars sont passés par ce camp des Jazz Messengers. C’était un projet spécial pour moi, où vous voyez ces différents musiciens qui viendraient à travers le groupe. Ce disque d’Horace Silver, il y a Blakey dessus. Avec cette famille de musiciens, on voit tous ces différents disques logés sous un label, abritant la cohorte des musiciens.

Pour moi, c’est une grande partie de la culture, et cela se rapporte d’une certaine manière à l’échantillonnage aussi, où vous voyez des gens jouer les mêmes chansons, ou utiliser des intros similaires sur différents disques et différents outils, ou mettre une mélodie différente sur les changements de une autre mélodie. Il s’agit d’apprendre un vocabulaire d’un groupe de musiciens, et de le faire aller dans tous ces endroits, et vous entendez ce vocabulaire, vous couvrez les originaux des uns et des autres. Pour moi, tout cela correspond à cette idée de la façon dont le son et les mélodies, ces choses se produisent encore et encore, et nous les réutilisons, nous les réimaginons, nous les recontextualisons, que ce soit dans un lieu naturel ou en utilisant la technologie maintenant.

« Une tranche de haut (AKA Sliced ​​Off The Top) », (Une tranche de dessus de Hank Mobley)

J’avais un certain nombre d’idées thématiques sur lesquelles je travaillais en fouillant dans la discographie de Blue Note. Je savais que je voulais trouver des thèmes, peut-être pas un thème central, mais je voulais trouver des choses pour m’aider à simplement les résumer, affiner les choses, créer des choses stables au niveau sonore et à travers le récit.

Le ton de cette chanson en particulier a vraiment attiré mon oreille avec la nature vampy des sections A et le son de l’euphonium du tuba. Je pense que Howard Johnson est là-bas, avec qui j’ai pu rencontrer et jouer à l’université, ce qui était un bon moment pour boucler la boucle. J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de choses intéressantes que je pouvais faire avec le montage et avec la réorganisation du temps. J’ai demandé à Hank Mobley et Lee Morgan d’échanger leurs solos, plutôt que d’avoir leurs propres solos.

Je voulais le ré-imaginer de cette façon et entendre la façon dont ils jouent certaines choses de manière non linéaire. C’était vraiment fascinant et éclairant, en termes d’approche et de transcription, où j’ai vraiment beaucoup appris sur la façon dont ces artistes abordaient la composition. C’était l’une des parties les plus agréables de ce processus : étudier les plus grands.

Écoutez déchiffrer le message de Makaya McCraven maintenant.