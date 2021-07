Make-in-India doit « faire pour le monde »

À moins d’un régime tarifaire bas et stable, les entreprises ne seront pas encouragées à penser global et à investir sur le long terme.

Comme ce journal l’a récemment rapporté, le tarif douanier moyen appliqué par l’Inde est tombé à 15 % en 2020, contre 17,6 % l’année précédente. Cela peut sembler peu en termes absolus, mais il s’agit de la plus forte baisse annuelle depuis une décennie. Cela dit, le taux lui-même est supérieur aux 13,5% qui prévalaient en 2014. Le tarif moyen pondéré en fonction des échanges du pays (total des recettes douanières en pourcentage de la valeur globale des importations) a diminué pour la deuxième année consécutive, passant de 10,3% à 7% en 2019. en 2018, le niveau le plus bas depuis 2014, selon les dernières données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Alors que les gouvernements successifs, au fil des ans, ont tenté de réduire les droits, en réalité, ils ont été réticents à le faire ; les producteurs locaux ont exercé de fortes pressions pour maintenir les tarifs douaniers élevés afin de protéger leurs entreprises. Et ce malgré une poignée d’économistes, dont l’ancien CEA, Arvind Subramanian et l’ancien vice-président de NITI Aayog, Arvind Panagariya, plaidant en faveur d’une économie ouverte qui contribuerait à stimuler les exportations du pays, créant ainsi des emplois en grand nombre. L’Inde doit sortir du piège de la substitution des importations avant de devenir une puissance d’exportation. Après tout, l’un des objectifs d’avoir une base d’exportation solide est de pouvoir importer les biens que le pays ne peut pas produire de manière suffisamment efficace, sans créer un gros déficit commercial.

Malheureusement, ce gouvernement préfère lui aussi se replier sur lui-même et rester protectionniste. Le gouvernement travaille actuellement à un examen complet des nombreuses exonérations de droits de douane — environ 400 d’entre elles — et espère avoir une nouvelle structure de droits d’ici octobre. L’exercice est important, étant donné les nombreuses anomalies. Cependant, dans le passé, les considérations de revenus ont presque toujours dépassé le besoin d’avoir une structure de droits exempte de distorsions. Aussi, ce gouvernement ne cache pas qu’il veut favoriser la fabrication locale; vu les énormes retards dans le versement des remboursements aux exportateurs, il semblerait que stimuler les exportations soit presque une réflexion après coup.

FM Nirmala Sitharaman a déclaré dans son discours sur le budget de l’exercice 21 que l’objectif de l’exercice de reconfiguration doit être un accès facile aux matières premières et aux exportations de produits à valeur ajoutée afin de promouvoir la fabrication locale et de permettre à l’Inde de faire partie de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Le fait est que les fabricants du pays doivent vouloir faire partie de cette chaîne d’approvisionnement plutôt que de vouloir uniquement répondre aux marchés locaux. Étant donné que les gouvernements continuent de flatter les fabricants locaux – en maintenant les droits d’importation élevés – il y a peu de raisons pour qu’ils aspirent à devenir des exportateurs. Une approche protectionniste empêche l’industrie de prendre de l’ampleur et la rend non compétitive à l’échelle mondiale.

Ce qu’il faut, c’est un plan pour stimuler les exportations, pas nécessairement en les incitant par le biais de programmes comme le MEIS ou le SEIS qui sont en conflit avec les règles commerciales multilatérales, mais en veillant à ce que le contenu fiscal des exportations soit supprimé, que l’infrastructure soit de premier ordre et que le les lois du travail sont flexibles. De plus, les droits d’importation – pour les composants et les matières premières – doivent être nuls ou faibles et le rester.

Cela permettrait aux fabricants de devenir efficaces et compétitifs sur les marchés mondiaux. Comme Biswajit Dhar, professeur à la JNU, l’a écrit dans ces pages, les gouvernements successifs sont restés concentrés sur la libéralisation du commerce mais ont largement ignoré la nécessité de travailler à l’amélioration de la compétitivité des entreprises nationales. À moins d’un régime tarifaire bas et stable, les entreprises ne seront pas encouragées à penser global et à investir sur le long terme. Et jusqu’à ce que cela se produise, l’Inde ne peut pas faire partie de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

