Make in India : les équipements électriques PLI sur les cartes

Afin de promouvoir la fabrication nationale d’équipements utilisés dans le secteur de l’électricité, le ministère de l’Énergie de l’Union envisage de mettre en place un programme d’incitations liées à la production (PLI). Le gouvernement prépare également des plans pour mettre en place trois zones de fabrication d’équipements électriques dans le pays.

S’adressant à la convention annuelle de l’Association indienne des fabricants d’électricité et d’électronique ici, Alok Kumar, secrétaire du ministère de l’Énergie, a déclaré que « (plusieurs) articles utilisés dans les systèmes de transmission et de distribution ont été identifiés pour augmenter leur fabrication nationale », ajoutant que ces les produits étaient également considérés comme ayant un « grand potentiel d’exportation ».

Des sources du ministère de l’Énergie ont déclaré à FE que le nouveau programme PLI en était à ses premiers stades de planification et comprendrait probablement des composants utilisés dans les systèmes de contrôle de supervision et d’acquisition de données (SCADA), des câbles spéciaux et des gaz utilisés dans les transformateurs, qui sont actuellement en grande partie importés. .

Quant aux trois zones de fabrication d’équipements électriques envisagées, un schéma sera soumis à l’approbation du ministère des Finances de l’Union. Les zones seront mises en place dans des États qui offriront les tarifs fonciers les moins chers et les tarifs d’électricité les plus bas, et environ 300 à 400 crores de roupies ont été initialement affectés au développement d’infrastructures communes dans chaque zone.

Les besoins en systèmes SCADA et en équipements électriques avancés devraient augmenter dans les années à venir, grâce au dernier programme du gouvernement central de Rs 3-lakh-crore visant à redresser les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms). Conformément à la conception du programme, les discos déficitaires n’auront accès au financement du gouvernement central qu’après avoir mis à niveau leur infrastructure de distribution et déployé des technologies telles que les systèmes SCADA pour réduire les pertes.

Le Centre a déjà annoncé un programme PLI de Rs 4 500 crores pour la fabrication de modules et de cellules solaires, qui vise à ajouter une capacité de 10 000 mégawatts (MW) aux usines de fabrication solaire intégrées. Des sources ont déclaré que le gouvernement avait reçu des demandes de mise en place d’une capacité de production de 54 809 MW dans le cadre du programme de 19 sociétés, dont Reliance Industries, Adani, ReNew Power, L&T, Tata Power, Acme Solar, Vikram Solar et Coal India, une société d’État.

En outre, le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a récemment déclaré que pour accélérer l’adoption de l’hydrogène vert, le gouvernement proposera un programme PLI pour la mise en place de capacités de fabrication d’électrolyseurs. Les électrolyseurs sont utilisés pour produire de l’hydrogène vert en utilisant de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Jusqu’à 8 800 MW de capacité d’électrolyseur sont nécessaires pour répondre à la demande des industries concernées, si elles sont obligées de s’approvisionner ne serait-ce que 10 % de leurs besoins en hydrogène vert domestique. Le gouvernement a l’intention d’imposer des obligations de consommation d’hydrogène vert aux producteurs d’engrais et aux raffineurs de pétrole afin de créer une chaîne de valeur de l’hydrogène dans le pays et de réduire les coûts de production d’hydrogène.

