Make in India : RFP pour les sous-marins conventionnels dans le cadre du projet 75 (I) enfin publié

La demande de proposition tant attendue pour six sous-marins conventionnels dans le cadre du projet 75 (I) a finalement été délivrée à deux partenaires stratégiques présélectionnés : M/s Mazagaon Dock Shipbuilders Limited (MDL) et M/s Larsen & Tubro (L&T). Les sous-marins qui seront fabriqués en Inde dans le cadre du modèle de partenariat stratégique (SP) coûteront plus de Rs 40 000 crore et seront équipés d’un AIP (Air Independent Propulsion Plant) à base de piles à combustible.

Les OEM s’associent aux SP

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online en mars 2021, les SP auxquels les RFP ont été émises collaboreront avec l’un des OEM étrangers présélectionnés, y compris : M/s Naval Group of France (travaille déjà sur la classe « Scorpène » sous-marins dans le cadre du projet 75); M/s TKMS d’Allemagne (Type 218 Invincible Class); M/s JSC ROE de Russie (classe Amour) ; M/s Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd de Corée du Sud (sous-marin KSS-3); et M/s Navantia d’Espagne (classe S-80 Issac Peral).

Selon un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense le 20 juillet 2021, ces cinq sociétés sont des leaders mondiaux dans le domaine de la conception et de la construction de sous-marins conventionnels ainsi que d’autres technologies connexes.

Le rôle des OEM

Sous le modèle SP, ces OEM seront les partenaires technologiques et permettront au SP dans la construction des sous-marins, le ToT (Transfer of Technology) pour diverses technologies nécessaires à ce projet ainsi que l’aide à atteindre des niveaux élevés d’indigénisation.

En fournissant la ToT pour la conception et d’autres technologies, ces équipementiers mettront également en place des lignes de fabrication dédiées à ces sous-marins en Inde. Cette étape contribuera à faire de l’Inde une plaque tournante mondiale pour la conception et la production de sous-marins.

Sous-marins conventionnels équipés AIP

L’AIP indigène basé sur les piles à combustible sur lequel la défense indienne et le DRDO travaillent depuis quelques années ne devrait pas être prêt à temps pour être installé sur ces sous-marins.

Comme l’a rapporté récemment Financial Express Online, il y a deux sociétés dans le monde qui ont un système de pile à combustible AIP. Ceux-ci incluent M/s tkMS (ThyssenKrupp Marine Systems), d’Allemagne et Daewoo de Corée du Sud avec un système de pile à combustible éprouvé ; incidemment, ces sociétés ont été identifiées comme OEM par le ministère de la Défense pour travailler avec les SP pour la construction des sous-marins conventionnels.

Importance de l’AIP

C’est une nécessité urgente pour les sous-marins de la marine indienne compte tenu de la présence croissante des Chinois dans la région de l’océan Indien (IOR).

En savoir plus sur le projet 75 (I)

Dans le cadre de ce projet, il y aura six sous-marins conventionnels indigènes modernes équipés de missiles modernes, de systèmes de contre-mesures de pointe, de torpilles avancées, d’un AIP basé sur des piles à combustible, d’armes et de capteurs ainsi que d’équipements contemporains.

Le projet 75 (I) comprend également un ensemble de formation et de pièces de rechange ; soutien à terre associé ; et le pack d’assistance technique.

Spécifications dans la DP

Les principales caractéristiques comprennent ToT pour la fabrication ; maintenance; niveau obligatoire de fabrication locale de plates-formes ; pour la conception et quelques équipements et systèmes critiques.

Et aussi de mettre en place un écosystème en Inde pour une telle indigénisation. Et, pour inciter à d’autres technologies clés.

Le projet contribuerait non seulement à stimuler l’industrie de base des sous-marins/construction navale, mais améliorerait également considérablement le secteur manufacturier/industriel, en particulier les MPME, en développant un écosystème industriel pour la fabrication de pièces de rechange/systèmes/équipements associés aux sous-marins. Pour atteindre ces objectifs,

