Make in India : UPDC et SIDM pour stimuler le secteur A&D dans le nord de l’Inde, déclare Neeraj Gupta, MD, MKU Ltd

Afin de rendre le secteur indien de l’aérospatiale et de la défense (A&D) plus autonome, la Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) a ouvert son chapitre à Lucknow, en association avec UP Defence Corridor (UPDC).

Pourquoi est-ce important?

Neeraj Gupta, coprésident, SIDM, Comité international et des exportations, a déclaré à Financial Express Online : « L’ouverture du premier chapitre de SIDM à Lucknow, UP donnera un coup de pouce au secteur A&D non seulement dans l’état d’UP mais dans le toute la région du nord. Avec le soutien proactif de l’UPEIDA, cela fournira le coup de pouce indispensable au couloir de défense UP (UPDC). »

« L’accent est beaucoup mis sur l’autonomie, l’UPDC a une excellente occasion de diriger le salon et de fournir des solutions de classe mondiale dans toutes les catégories en se concentrant sur la technologie et les besoins des utilisateurs. L’État via UPDC et maintenant avec SIDM nous fournit une excellente plate-forme pour collaborer et innover en organisant des discussions de l’industrie et des sessions de leadership éclairé qui profiteront à l’écosystème de la défense indienne », ajoute M. Gupta, qui est également directeur général de MKU Ltd.

Neeraj Gupta, Co-Président, SIDM, Comité International et Exportations

« La SIDM a été créée à l’origine pour répondre aux capacités de défense et promouvoir l’innovation technologique/produit. Son objectif principal est d’établir l’autonomie dans la technologie du gouvernement pour l’aérospatiale et la défense (A&D), les processus de fabrication avec l’initiative «Make in India» à son épicentre. Et pour atteindre cet objectif, nous nous efforçons d’encourager le développement d’une capacité de défense indigène par le biais d’objectifs d’indigénisation ciblés et soutenus », explique M. Gupta.

Nouvelle gamme de produits et innovations de MKU Ltd :

MKU Ltd, basée à Kanpur, a récemment lancé sa nouvelle gamme de solutions optroniques intelligentes pour les soldats qui ont été entièrement développées en interne avec des efforts de R&D étendus et des adoptions technologiques rapides.

En savoir plus sur les solutions optroniques — NETRO

Neeraj Gupta, directeur général de MKU Ltd, a déclaré à Financial Express Online : « Nous transformons la nuit en jour pour nos héros avec notre gamme de solutions optroniques qu’ils peuvent utiliser avec efficacité et confiance dans des situations difficiles. Les solutions optroniques de NETRO permettent à nos soldats d’avoir une meilleure connaissance de la situation, des capacités d’acquisition de cibles et les aident à prendre des décisions rapides et efficaces.

« Nous développons et fabriquons des viseurs de vision nocturne et d’armes thermiques, des monoculaires, des lunettes et des appareils portatifs », ajoute-t-il.

Sur les nouveaux développements de produits et l’innovation de MKU-

M. Gupta dit que l’entreprise a travaillé sur le développement de nouveaux produits et innovations en utilisant la R&D interne et en incorporant de nouvelles technologies qui faciliteraient l’utilisation des soldats.

Et ceux-ci incluent :

TECHNOLOGIE DE TRAUMA RÉDUITE DU CASQUE (RHT)

Les casques MKU sont dotés de la technologie intelligente de réduction des traumatismes du casque (RHT) qui utilise des matériaux de nouvelle génération, des processus et des techniques brevetés uniques, pour réduire les signatures de la face arrière et le BHBT résultant dans les casques jusqu’à 40 %.

CASQUE SANS BOULON

L’approche de conception intelligente de MKU utilise une approche « pas de perçage, pas de trous, pas de boulons » dans le développement de casques et offre une protection homogène et uniforme à travers la coque de casque composée et complexe sans aucune zone affaiblie.

ILDS – INSTA LOAD DISTRIBUTION SYSTEM (Body Armor – Balistic Over Vests)

ILDS ou Insta Load Distribution System est un complément intelligent pour les gilets tactiques qui gère et redistribue la charge transportée par un soldat. Cette fonctionnalité innovante répondra à un domaine de préoccupation pour la soudure dont la charge augmente de jour en jour avec des menaces toujours émergentes et ajoutera des équipements pour relever les nouveaux défis.

SYSTÈME DE DÉGAGEMENT RAPIDE (Body Armor – Balistique sur les gilets)

Notre gilet pare-balles déploie le système breveté et révolutionnaire de libération rapide 4P qui retire le gilet pare-balles du corps de l’opérateur en une fraction de seconde, en une seule action. Sans doute l’un des systèmes les plus rapides, cette fonctionnalité ajoute des fonctionnalités de sécurité pour le soldat en cas d’urgence.

