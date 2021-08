Make that 13: Une liste de transferts ridiculement longue est un gros problème pour United – Man United News And Transfer News

in

Avec les signatures de Jadon Sancho et Raphael Varane liées, Manchester United se concentre sur les transferts sortants avant d’envisager de nouvelles arrivées.

Selon un article récent d’ESPN, jusqu’à 10 membres seniors de l’équipe pourraient être vendus cet été et ont effectivement été mis en vente.

Les 10 sont Jesse Lingard, Brandon Williams, Anthony Martial, Diogo Dalot, Phil Jones, Alex Telles, Andreas Pereira, Daniel James, Axel Tuanzebe et Paul Pogba.

Il semble peu probable à notre avis, bien que pas impossible, qu’Alex Telles ou Anthony Martial soient vendus cet été, comme le suggère ESPN. Cependant, il y a des noms qui manquent dans la liste qui, sans doute, pourraient et devraient également être inclus si le bon accord devait arriver.

L’ajout par United de Tom Heaton aux rangs des gardiens de but cet été indiquait que Dean Henderson ou David de Gea pourraient également partir, De Gea étant plus enclin à déménager.

Les rumeurs se sont calmées ces derniers temps, mais il n’en reste pas moins que le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré la saison dernière que le couple ne partagerait plus les tâches ce trimestre et l’arrivée de Heaton est sûrement une indication que son opinion n’a pas changé.

Un autre joueur qui pourrait partir est Nemanja Matic. United serait désespéré de signer un milieu de terrain spécialisé afin de pouvoir passer à une formation 4-3-3 et se passer du double pivot de Scott McTominay et Fred.

Si un tel joueur était acquis, cela repousserait Matic encore plus loin dans l’ordre hiérarchique et à 33 ans, il préférerait peut-être passer à autre chose, avec une troisième réunion avec José Mourinho à Rome une option discutable.

Eric Bailly, qui comme Matic a récemment signé une prolongation de contrat, pourrait également être vendu. Avec l’arrivée de Varane, il sera désormais probablement le défenseur central de quatrième choix et à 27 ans, sa carrière commence à le dépasser. Alors que Tuanzebe figure sur la liste d’ESPN, Bailly est sans doute la vente la plus logique à ce stade, le jeune homme étant plus susceptible de bénéficier d’un transfert de prêt.

Cela porte la liste complète des ventes possibles à 13. Dans de nombreux cas, cependant, les salaires constitueront une pierre d’achoppement majeure à tout déménagement potentiel.

Ces dernières années, United a eu tendance à accorder aux joueurs des prolongations de contrat de trois ans ou plus pour protéger leur valeur. Mais cette tactique s’est mal retournée et se retournera contre lui si ce niveau de salaire est un niveau auquel les clubs d’achat ne peuvent pas correspondre.

C’est sans doute la situation dans bon nombre des treize cas énumérés. United pourrait, comme ils l’ont fait avec Alexis Sanchez et Wayne Rooney, racheter le reste du contrat pour décharger le joueur ou proposer une sorte de règlement. Mais cela réduit à son tour le profit sur la vente.

Les négociateurs du club ont également été accusés d’être irréalistes dans le prix demandé qu’ils ont fixé pour un certain nombre de joueurs, même dans le cadre d’accords de prêt. Jesse Lingard et Diogo Dalot par exemple sont recherchés par nombre de clubs mais les honoraires exigés s’avèrent prohibitifs.

Il y a donc beaucoup à faire à United pour réduire l’effectif à temps pour la nouvelle saison et laisser le temps d’utiliser les fonds débloqués pour acheter un ou deux renforts supplémentaires. Beaucoup plus de pragmatisme et des décisions difficiles devront être prises pour éviter de transporter un groupe de seniors massivement surpeuplé pendant la campagne 2021/22.