MakeMyTrip et Amazon Pay concluent un partenariat stratégique

Les clients d’Amazon Pay Later peuvent réserver des billets et payer le mois prochain sans intérêt

Amazon Pay et MakeMyTrip India ont annoncé un partenariat stratégique à long terme pour offrir des services de voyage sur Amazon.in, qui comprend sa suite d’applications mobiles et de sites Web. Le partenariat aidera Amazon Pay à créer une expérience pratique et à offrir une plus grande valeur à ses clients en leur donnant accès aux meilleures offres de voyage de MakeMyTrip. « La pandémie accélère le virage numérique et, grâce à ce partenariat, nous sommes impatients de rendre les réservations de voyages extrêmement pratiques pour les nouveaux utilisateurs, augmentant ainsi la pénétration en ligne de la réservation de voyages », Rajesh Magow, co-fondateur et groupe a déclaré le PDG de MakeMyTrip.

Grâce à ce partenariat, MakeMyTrip sera en mesure d’étendre davantage sa distribution via la large base de clients d’Amazon Pay, en particulier dans les petites villes et villages, et d’accélérer la réservation en ligne de services de voyage à travers le pays. Amazon Pay vise à faciliter l’expérience de réservation et de voyage pour les clients, en étendant la commodité des transactions en ligne de n’importe où à n’importe qui instantanément. Avec Amazon Pay, les clients des cartes de crédit comarquées ICICI gagneront des remises en argent illimitées sur chaque réservation de vol, d’hôtel ou de bus et avec Amazon Pay. Les clients ultérieurs peuvent réserver des billets et payer le mois prochain sans intérêt. Les clients peuvent également utiliser différents modes de paiement sur Amazon Pay, notamment Amazon Pay Balance et Amazon Pay UPI pour effectuer leurs paiements sans friction. La réservation de services de bus via Redbus est déjà en ligne sur Amazon.in et d’autres services de voyage alimentés par MakeMyTrip seront mis en ligne au cours des prochains mois.

« Chez Amazon Pay, nous nous efforçons d’offrir une expérience fiable, pratique et enrichissante en simplifiant le processus de paiement pour nos clients. Notre partenariat avec MakeMyTrip profitera à des millions de nos clients, leur permettant de choisir parmi les meilleures offres et services à travers le pays, suivis de la facilité d’utilisation d’Amazon Pay, facilitant un voyage sans couture », Mahendra Nerurkar, PDG et a déclaré le vice-président d’Amazon Pay India.

