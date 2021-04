Maker atteint un nouveau record historique près de la barre des 5000 $

Compartir

Maker est le premier système de contrat intelligent basé sur Ethereum à lancer une plate-forme automatisée de prêt de crypto-monnaie.

Maker fournit le premier Dai Stablecoin décentralisé de base (qui peut être comparé et analysé comme le dollar américain sur Ethereum) et un système financier dérivé, favorisant la prospérité de la finance décentralisée (DeFi).

Dai est émis via une garantie hypothécaire totale sur les actifs numériques. Depuis son lancement en 2017, Dai est toujours resté indexé sur le dollar américain avec un ratio de 1: 1.

Le 19 avril, les membres de la communauté MakerDAO ont commencé à voter sur MIP45, une proposition visant à mettre à jour le système de règlement du protocole Maker et à maintenir la stabilité de Dai indexée sur le dollar américain.

S’il est approuvé, le système Liquidation 2.0 offrira une plus grande sécurité, prévisibilité et décentralisation, et offrira aux membres de la communauté plus d’opportunités de participer à des enchères collatérales via le logiciel Auction Keeper et une interface plus conventionnelle. Cela favorisera l’implication de la communauté Maker et de l’ensemble du département DeFi.

Selon les données DeFi Pulse, Maker, le plus grand accord DeFi avec une garantie système de 965 millions de dollars, domine 16,44% de l’ensemble du marché DeFi.

Les détenteurs du Maker Token (MKR) du projet ont reçu une récompense d’augmentation de prix de 64,23% la semaine dernière. Selon CoinMarketCap, Maker, avec une capitalisation boursière de 4 817 105 553 $, se classe au 30e rang des crypto-monnaies les plus importantes.

Le jeton a été multiplié par près de huit depuis le début de cette année, passant de 587 $ à 4652 $. Il a atteint un record de 4 995 $ aujourd’hui, dépassant les 4 500 $ en une seule fois.

Analyse du prix du fabricant (MKR)

Source: MKR / USD 4 heures via TradingView

À en juger par le graphique en chandeliers de 4 heures, MKR a réussi à franchir son précédent sommet de 4 118 $, et le volume de négociation en expansion rapide a conduit 4 118 $ à passer d’une résistance à un niveau de support.

Le prix de transaction MKR / USD est supérieur à la bande de moyenne mobile exponentielle (EMA). La moyenne mobile ascendante et l’indice MACD haussier indiquent que les haussiers dominent actuellement le marché.

Cependant, l’indice de force relative entrant dans la zone de surachat se stabilise progressivement, ce qui suggère que MKR est soumis à une pression de vente relativement forte après avoir atteint son sommet historique de 4 995 $ aujourd’hui. Par conséquent, le prix du MKR connaîtra un léger recul et devrait s’échanger latéralement pendant une période comprise entre 4400 $ et 4600 $ avant de reprendre son élan haussier.

Si le prix du MKR peut se stabiliser au-dessus de 4200 $, la tendance haussière de Maker peut ouvrir un canal ascendant plus rapide. Au fur et à mesure que Maker atteindra un nouveau sommet, cela signifiera que l’altcoin ne subira pas de forte pression de vente en montant. Si l’ensemble du marché de la crypto-monnaie émerge de sa récession actuelle, il est fort probable que Maker dépassera bientôt 5500 $.

À l’inverse, une augmentation du nombre d’ordres de vente poussera MKR sous le niveau de support de 4118 $ et pourrait déclencher une correction plus sévère de la moyenne mobile exponentielle de 3795 $ sur 20 jours.

Source de l’image: Shutterstock