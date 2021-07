Maker Foundation annonce sa dissolution complète

La Fondation Maker DAO, qui est à l’origine du stablecoin DAI, est dissoute, car son existence n’est plus nécessaire. Actuellement, le DAO est autosuffisant et sera régi par son système de gouvernance décentralisé basé sur les règles de consensus qui ont été établies.

Dans un billet de blog du 20 juillet 2021, la Fondation rappelle qu’ainsi, “elle a rempli ses responsabilités initiales”. La fondation a prévu sa dissolution complète le 31 décembre 2021. L’organisation continuera à publier des rapports d’étape jusqu’à la fin du processus.

Contrairement à une fondation, une organisation autonome décentralisée (DAO) est basé sur des contrats intelligents qui codent les règles, comme expliqué dans le glossaire de CryptoNews.

L’annonce a été rédigée par Rune Christensen, PDG de la Maker Foundation. Dans la publication, l’exécutif mentionne les raisons qui ont conduit à la cristallisation de cette idée. Le leader explique de manière simple le chemin que l’organisation a dû parcourir pour parvenir à sa décentralisation :

Avec plusieurs unités de base approuvées par la gouvernance pour organiser efficacement tous les domaines de travail au sein du DAO, la communauté mondiale est désormais responsable de tous les aspects du protocole Maker. La DAO est désormais totalement autosuffisante et la Maker Foundation a rempli ses responsabilités initiales. La Fondation sera officiellement dissoute dans les prochains mois. Rune Christensen, PDG de la Maker Foundation.

Rune Christensen, PDG de la Maker Foundation, a déclaré que les aspects des protocoles Maker et DAO relèvent désormais de la responsabilité de la communauté mondiale Maker. Source : Youtube.

Pour la Maker Foundation, ce fait représente un étape historique dans le cadre des entités centralisées. Désormais, sa croissance dépendra des détenteurs du jeton de gouvernance MKR, puisque le conseil d’administration a été supprimé, ainsi que des positions des acteurs stratégiques. Ceux-ci ont été remplacés par des utilisateurs décentralisés (détenteurs du jeton de gouvernance du protocole).

À cet égard, Rune Christensen a fait le commentaire suivant : « Il y a six ans, lorsque j’ai présenté la première version de DAI, ce que j’ai appelé eDollar, sur Reddit, j’espérais que cela deviendrait une monnaie populaire que les gens moyens pourraient utiliser dans Ethereum pour interagissez avec les dapps, sans avoir à vous soucier d’une volatilité malsaine. Aujourd’hui, il y a plus de 5 milliards de DAI en circulation et plus de 8 milliards de dollars d’actifs bloqués dans les contrats intelligents Maker Protocol.

Dans cet environnement, on peut dire que Maker DAO est devenu l’un des protocoles les plus importants du réseau Ethereum. Sa fonction est d’être un support décentralisé au DAI stablecoin via une garantie bloquée dans un contrat intelligent.

Le spécialiste argentin de la finance décentralisée (DeFi), Mariano Di Pietrantonio, qui a été directeur marketing de la Fondation pour l’Amérique latine, Il a publié un article sur l’événement sur son compte Twitter: “Astucieux. Fondation Maker dissoute. Protocole décentralisé. Sans entité politique aux commandes. Uniquement détenteurs de MRK ».

Face à cet événement, le réactions de ses followers ils n’ont pas attendu. Par exemple, quelqu’un qui s’identifie comme @aYellowPikmin a dit : « Maintenant, nous devons voir que les détenteurs majoritaires de MKR n’abusent pas des minoritaires », se référant au pouvoir de vote de la possession de ce jeton. Di Pietrantonio, a répondu qu’il ne voit pas pourquoi ils feraient quelque chose comme ça.

Un autre adepte identifié comme @infrocryptosant a déclaré : « Comme c’est difficile de voir la théorie traduite en réalité ! Décentralisation et, pourquoi pas, démocratie, au complet. Cela chatouille et en même temps, espère. Socialement, cette dissolution du fondement institutionnel et du fonctionnement avec les détenteurs de MKR mérite d’être étudiée ».

Le tweeter @maristia a également écrit sur le sujet et l’a décrit comme “une grande expérience de démocratie directe et 100% réelle”. “Moment incroyable dans l’histoire d’être en vie”, a-t-il ajouté.

Maker : une fondation créée pour « s’autodétruire »

Les plans de dissolution de la Maker Foundation sont en préparation depuis 2015. L’un des jalons de ce processus s’est produit en mai dernier lorsque la Fondation a rendu au DAO 84 000 jetons Maker, d’une valeur estimée à 480 millions de dollars. Avec cela, il a fait le premier pas de ce qui allait arriver, c’est-à-dire un projet dirigé par quiconque a ces actifs en sa possession et les utilisera de manière autonome.

Depuis le début du projet, le rôle de la Fondation a toujours été de construire le DAO et le remettre entre les mains de la communauté, avant de dissoudre.