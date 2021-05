MakerDAO annonce un bénéfice net de 0,57 million en avril

Fabricant (MKR)

MakerDAO annonce un bénéfice net de 12,57 millions de dollars pour avril

Protocole de financement décentralisé (DeFi) original, MakerDAO a publié le rapport financier d’avril 2021.

Encore une fois, le protocole a enregistré des revenus croissants pour le mois. Maker DAO a dépassé les 12 millions de dollars cette fois, en hausse de 44% par rapport aux 8,7 millions de dollars du mois précédent. Ces chiffres insensés montrent que le monnayeur de pièces stables a parcouru un long chemin au cours de la dernière année, car en avril 2020, son revenu net était inférieur à 51000 dollars.

Maker a trois métiers – 1: Prêt où le DAI est prêté contre une garantie solide, c’est-à-dire des pièces stables non adossées au dollar. 2: Commerce, qui implique des échanges de DAI avec d’autres pièces stables adossées au dollar. 3: Liquidation, qui consiste à liquider les garanties de prêt avant de perdre de l’argent.

Les derniers revenus de MakerDAO résultent de l’augmentation des intérêts créditeurs en raison de la demande de prêts représentant 10,3 millions de dollars, en hausse de 27% par rapport au mois précédent, de l’ensemble du revenu net. Le rendement moyen au cours du mois était de 5,15%, à peu près le même qu’en mars.

Les activités de trading du projet ont connu une forte baisse, en baisse de 61% en raison du ralentissement de la demande sur le PSM USDC et de la baisse des frais (0,04% contre 0,10%) sur les sorties de PSM. Les liquidations lui ont fourni 2,2 millions de dollars, principalement à cause d’un grand coffre-fort ETH-B.

En ce qui concerne le volume de stablecoin sur la chaîne, DAI a enregistré une croissance de 63% en MoM, augmentant sa part de marché de 4% l’année dernière à 11% maintenant.

MakerDAO domine également actuellement la scène Ethereum DeFi avec 11,52 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), selon DeFi Pulse. En réponse à toute la croissance au milieu du marché haussier, le prix du MKR atteint de nouveaux sommets sans précédent; le nouveau d’aujourd’hui était à 5 644 $.

«Grâce à de bonnes performances commerciales et à la gravure de MKR, nous avons généré 10 $ pour chaque jeton ce mois-ci. Le marché a décidé que le prix était trop bon marché semble-t-il », a déclaré Sébastien Derivaux, responsable de la finance réelle chez MakerDAO.

MakerDAO a également réalisé son tout premier prêt adossé à des actifs dans le monde réel avec le projet immobilier New Silver, actuellement à 588 000 $ et en croissance.

