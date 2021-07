MakerDAO est désormais entièrement décentralisé | Invezz

MakerDAO (MKR/USD) a bouclé le chemin de la décentralisation, a appris Invezz sur son blog. La pièce est devenue autosuffisante avec sa communauté mondiale désormais responsable de tous les aspects du protocole Maker et d’une série d’unités de base approuvées par le gouvernement pour organiser efficacement tous les domaines de travail au sein du DAO. Au cours des prochains mois, la Maker Foundation, son organe directeur, sera dissoute.

Plus de 8 milliards de dollars d’actifs dans les contrats intelligents du protocole Maker

Maker est passé d’un DAO créé par une poignée de personnes ambitieuses à une fondation responsable d’un projet unique. La fondation a été conçue pour exister et fonctionner temporairement. Son rôle était d’aider à créer un DAO autonome et autonome. Aujourd’hui, c’est à nouveau ce qu’est Maker. La boucle est bouclée. Le nombre de Dai en circulation dépasse les 5 milliards. Des actifs de plus de 8 milliards de dollars sont bloqués dans des contrats intelligents Maker Protocol.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Rune Christensen, PDG de la Maker Foundation, écrit :

« Dès les premiers jours de Maker, toutes les personnes impliquées ont travaillé sans relâche pour concevoir un cadre de gouvernance scientifique et créer une infrastructure pour une nouvelle génération de services financiers ouverts qui peuvent être utilisés par n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. Nous nous attendions tous au succès, mais nous savions qu’il ne serait jamais garanti. Nous nous sommes rendu compte que seule une communauté Maker très indépendante, passionnée et engagée pouvait réussir. Et il en a été ainsi.

Adoption des responsabilités de gouvernance

La communauté mondiale Maker a pris au sérieux ses responsabilités en matière de gouvernance à chaque nouvelle étape philosophique et technologique établie au fil des ans. Des personnes du monde entier se sont réunies pour discuter de la faisabilité et des conséquences possibles de chaque concept, expérience utilisateur et module. Dès le départ, la décentralisation totale était l’objectif ultime. À maintes reprises, la communauté Maker a agi pour soutenir les efforts de la Maker Foundation pour travailler lentement et méthodiquement plutôt que de se précipiter pour sortir le code. Cette pratique est à l’origine de la réputation stellaire de l’entreprise pour ses progrès prudents et méticuleux, obtenus après des tests et des audits approfondis.

Communauté pour déterminer tous les développements futurs

À l’avenir, le fonctionnement et le développement du Maker Protocol et du DAO seront déterminés uniquement par les membres de la communauté, qui ne veulent rien de plus que de diffuser les avantages de la monnaie numérique dans le monde entier.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent