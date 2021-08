MakerDAO (MKR) franchit une nouvelle étape : l’offre totale de DAI augmente de 46 fois

MakerDAO (MKR / USD) est l’un des plus anciens projets DeFi qui existe depuis des années. Cependant, il n’a jamais connu autant de croissance que l’année dernière, lors de l’explosion du secteur DeFi qui a commencé en 2020, et il bat toujours son plein.

Les données récentes de Messari montrent que MakerDAO vient d’atteindre une étape de croissance majeure, augmentant son offre totale de 46 fois en un an, générant plus de 63 millions de dollars.

Qu’est-ce qui rend MakerDAO et DAI si populaires ?

D’après ce que l’on sait, ces gains impressionnants proviennent de diverses sources, y compris le stablecoin DAI. Protocol Maker a également réussi à tirer profit de ses prêts surgarantis.

En outre, il est également attrayant pour les utilisateurs en raison de son module de stabilité des prix. Ensuite, il y a des frais de trading stablecoin qui permettent au projet de réaliser un profit supplémentaire en plus de tout le reste. Et n’oublions pas les revenus des frais facturés pour les coffres-forts liquidés.

Compte tenu de la multiplication par 46 de son offre totale, le stablecoin MakerDAO est désormais techniquement le stablecoin décentralisé le plus important et le plus réussi au monde.

Il convient également de noter que le MKR de MakerDAO a également réussi à bénéficier de la popularité du projet. Le jeton fonctionne comme le jeton de gouvernance du projet, mais il a également d’autres cas d’utilisation. En tant que jeton de gouvernance, il permet aux utilisateurs de voter sur les décisions importantes et les modifications de protocole, et est utilisé lorsque les règlements ne couvrent pas entièrement le DAI en attente. MKR intervient ensuite pour indemniser les utilisateurs.

Quelle est la prochaine étape pour MakerDAO ?

Bien sûr, MakerDAO a été parmi les projets les plus influents de tout le secteur DeFi. En raison de son rôle chez DeFi, DAI a pu constater le type de croissance en cours, et cela ne s’arrêtera probablement pas là non plus.

La communauté crypto a tendance à être très tenace une fois qu’elle teste une nouvelle tendance rentable, et les pièces stables décentralisées sont sans doute meilleures que les pièces centralisées. L’un de ses objectifs actuels est de faire de DAI le stablecoin décentralisé de référence, qui n’est que l’un des nombreux jalons importants que la communauté et le projet prévoient d’atteindre au cours des mois restants de 2021 et au-delà.

Le poste MakerDAO (MKR) franchit une nouvelle étape : l’offre totale de DAI augmente de 46 fois et est apparue en premier sur Invezz.