Makhachev sort le rouleau – AS.com

Avec Khabib Nurmagomedov passant le relais il y a des mois, l’UFC cherche un nouveau dominant parmi ses disciples. Islam Makhachev a pris les devants et ce samedi, dans la star de l’UFC Las Vegas 31, il l’a encore montré. Il a menotté Thiago Moisés et l’a soumis au quatrième tour de son procès. C’était la première fois que le Russe clôturait un événement (l’opportunité s’est présentée après la chute de Holloway contre Yair Rodríguez) et il n’a pas déçu. L’ancien champion des poids légers était très attentif, qui a apprécié la victoire de son élève. Makhachev est à l’UFC pour faire de grandes choses.

Makhachev dominait calmement dès le départ. Dans la cage, il est à l’aise et ne se précipite jamais. Il est sorti pour raccourcir les écarts. Moïse a dû reculer. Il était mal à l’aise, car il n’avait pas non plus la confiance nécessaire pour aller au corps à corps. Si c’était le Russe, qui a fini par dominer. Après, Makhachev a continué à travailler sans hâte. Il a contrôlé et a manqué de temps pour fermer un kill. C’était une exposition qu’il a terminé dans les deux tours suivants. Le plan était le même : sécuriser le dos, passer l’adversaire et attendre le moment. Il est venu au quatrième tour pour terminer. Il est numéro 9 au classement des poids légers et lorsqu’il a terminé, il était frustré de “ne pas avoir d’adversaires de niveau”. Il est clair où pointe le nouveau dominateur russe.