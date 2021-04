Ma’Khia Bryant, Adam Toledo et l’histoire de la police des enfants en Amérique

Juste 25 minutes avant que le pays n’émette un soupir collectif de soulagement alors que Derek Chauvin était déclaré coupable de tous les chefs d’accusation pour le meurtre de George Floyd, une autre personne noire a été tuée par la police. Cette fois, la victime était un enfant.

L’officier de police de Columbus, Nicholas Reardon, a tiré plusieurs fois dans la poitrine de Ma’Khia Bryant, 16 ans, après que lui et plusieurs autres agents aient répondu à un appel que Bryant elle-même avait passé. «Ma fille a envoyé la police de Columbus pour la protection, pas pour être un homicide aujourd’hui», a déclaré sa mère, Paula Bryant, à 10TV News. “[Ma’Khia] promu la paix. Et c’est quelque chose dont je veux toujours qu’on se souvienne », a-t-elle dit.

La mort de Bryant fait partie d’une longue liste d’enfants noirs et bruns décédés aux mains de policiers: la semaine dernière, Anthony J.Thompson Jr., 17 ans, a été abattu dans les toilettes de son lycée lorsque la police a répondu à un Appel d’urgence. Le mois dernier, Adam Toledo, 13 ans, a été tué par un policier alors qu’il levait les mains pour se rendre.

Même si c’est le nom de Ma’Khia que les manifestants ont scandé la nuit de sa mort et le visage de Toledo sur les signes que les membres de la communauté portaient à sa veillée, le chagrin et la colère qui résonnent à travers le pays proviennent d’années de violence par des officiers qui prennent la vie. des jeunes en quelques secondes.

Selon une étude menée par des chercheurs de l’hôpital national des enfants, les enfants noirs sont six fois plus susceptibles d’être abattus par la police que les enfants blancs, et entre 2003 et 2018, environ 93% des enfants tués étaient des garçons. Les chances pour la population adulte sont similaires – une personne noire en Amérique est trois fois plus susceptible d’être tuée par la police qu’une personne blanche. Alors, les agents ne parviennent-ils pas à reconnaître la distinction entre un homme adulte et un garçon lorsqu’ils tirent avec une arme à feu, ou ne s’en soucient-ils tout simplement pas?

Une réponse à cela peut être trouvée dans une étude publiée en 2014, qui a montré que les enfants noirs sont souvent perçus comme plus âgés que leurs homologues blancs du même âge. L’étude a rapporté que les agents de police «surestimaient l’âge des enfants suspects de crimes noirs et latino-américains. Les enfants blancs, en revanche, n’ont pas été soumis à de telles surestimations. » Cette tendance raciste peut amener un officier à considérer un enfant non blanc comme une menace capable d’infliger un préjudice qui se traduit de manière transparente par une volonté de condamner les enfants non blancs ou, dans le cas de Toledo, de les tuer. Les enfants noirs et bruns sont trompés sur la protection que la société devrait leur offrir parce que les agents en position de pouvoir les considèrent comme des adultes.

Pour mettre cela en contexte, j’ai parlé à Kristin Henning, directrice de la Juvenile Justice Clinic and Initiative à Georgetown Law et auteur du prochain livre The Rage of Innocence: How America Criminalizes Black Youth, pour comprendre comment les morts de Bryant et Toledo parlent. une longue histoire de brutalité policière envers les enfants.

Notre conversation, qui a été éditée et condensée, touche à l’histoire de la police des enfants en Amérique; pourquoi les policiers considèrent la race, même chez les enfants, comme une menace; et comment sortir de la tragédie de manière productive.

Maryam Gamar

Le PD de Chicago a tué plus de jeunes que tout autre organisme local d’application de la loi dans le pays. Le Columbus PD est un deuxième proche. Comment ces chiffres contextualisent-ils les décès d’Adam Toledo et de Ma’Khia Bryant?

Kristin Henning

Nous savons que les jeunes sont plus susceptibles de faire l’expérience de la force policière que les adultes, et que le recours à la force policière est plus courant chez les enfants noirs et bruns qu’avec les enfants blancs, vous avez donc vraiment le double coup dur de l’âge et de la race.

Je soupçonne que le fait que l’usage de la force soit plus répandu chez les jeunes a beaucoup à voir avec ce que nous savons sur le développement des adolescents. Les jeunes sont émotifs, impulsifs; ils ne pensent pas aux conséquences à long terme, ce qui crée ces situations de volatilité très rapide. Ce n’est pas du tout blâmer la victime. C’est dire que les services de police doivent être formés pour travailler efficacement avec les jeunes et comprendre leurs comportements. Des recherches montrent que les académies de police à travers le pays consacrent moins de 1% de leurs heures de formation totales à des questions liées aux jeunes. Il doit donc y avoir une réforme à ce sujet.

Maryam Gamar

Historiquement, comment l’Amérique a-t-elle géré les enfants policiers, en particulier les enfants noirs et bruns?

Kristin Henning

Nous pouvons remonter de l’esclavage jusqu’à aujourd’hui et voir un fil conducteur. De toute évidence, les enfants noirs étaient perçus comme la propriété du propriétaire d’esclaves blancs, de sorte que les maîtres d’esclaves qui pensaient que les enfants noirs avaient commis un crime pouvaient les punir sans aucun contrôle de l’État.

Puis, entre l’émancipation et 1899, les enfants ont été jugés et condamnés comme les adultes – il n’y avait aucune distinction entre l’enfance et l’âge adulte. Cela a changé à la fin des années 1800 lorsque les enfants épargnants progressifs ont émergé et ont commencé à plaider pour des foyers d’accueil et des tribunaux spécialisés pour mineurs. Mais il est important de se rappeler que les réformateurs progressistes n’étaient pas intéressés par la réhabilitation des enfants noirs. Leur mission était de transformer les enfants d’immigrés européens en citoyens blancs vertueux comme eux. Les enfants noirs, bruns et autochtones ont été séparés et formés pour répondre aux besoins de travail de la journée.

Si nous avançons rapidement jusqu’aux années 1990, nous avons constaté une augmentation temporaire de la criminalité juvénile chez les jeunes noirs en raison de l’épidémie de crack et de l’accès facile aux armes à feu. Pour être clair, c’était une hausse temporaire, mais, encore une fois, les politiciens conservateurs et les médias ont capitalisé sur cela et ont exagéré les craintes des enfants noirs. Le mouvement des superprédateurs a accru la peur et l’anxiété entourant les enfants noirs, et la réalité est que nous ne nous en sommes jamais remis.

Aujourd’hui, nous sommes revenus à bien des égards à l’approche de la réadaptation des enfants, mais les enfants noirs et les enfants bruns font toujours l’objet de peur et de diabolisation en raison de cette histoire compliquée. Donc, ce que nous voyons maintenant comme résultat, c’est une surpolification et une hyper-surveillance agressives découlant de ces perspectives infondées et injustes des enfants noirs.

Maryam Gamar

Le fait que les enfants victimes de la police soient majoritairement des hommes noirs et bruns reflète le plus grand nombre de victimes adultes de la police. Qu’est-ce que cela dit sur la façon dont la police considère la race comme une menace?

Kristin Henning

Lorsque les policiers se voient accorder une grande discrétion, ils ont davantage tendance à se fier à leurs préjugés raciaux. Ils par défaut à ces stéréotypes et hypothèses qui sont profondément ancrés dans la société américaine, à savoir ceux qui lient la noirceur à la criminalité. Il existe un corpus de recherches sur les préjugés raciaux implicites montrant que les gens, y compris les policiers, sont plus susceptibles de percevoir un comportement ou une expression faciale ambiguë comme hostile, violent ou menaçant lorsqu’ils sont associés à un visage noir ou brun que lorsqu’ils associent ces mêmes comportements à un visage blanc.

Donc, vous ajoutez tout cela ensemble – scène en mouvement rapide, stress élevé – et les agents sont susceptibles de par défaut à ces hypothèses de menace.

Maryam Gamar

Tamir Rice tenait un pistolet jouet. Adam Toledo a laissé tomber son arme avant que la police n’ouvre le feu. La police excuse souvent de tirer avec ses armes parce qu’elle pensait que sa cible était une menace, même s’il s’agit d’un enfant. Que signifie «poser une menace», au point qu’il est nécessaire d’ouvrir le feu sur l’individu en question?

Kristin Henning

C’est entièrement subjectif. Les officiers sont formés pour rechercher des choses comme une arme, et à leur valeur nominale, cela ressemble à une conclusion rationnelle à faire: une personne avec une arme. Mais la perception erronée d’un objet incertain ambigu comme une arme est plus susceptible de se produire avec une personne de couleur qu’avec une personne blanche. L’autre chose qui est importante est cette notion de vitesse – Tamir Rice a été abattu deux ou trois secondes après que les agents se soient approchés des lieux, ce que j’appellerais une situation évitable. Si ces agents avaient ralenti la situation, ils auraient peut-être réalisé que son arme-jouet ne représentait pas en fait une menace, et les choses auraient pu se passer différemment.

Une autre chose à considérer est de savoir comment dissiper correctement les menaces au lieu de tirer immédiatement. Il est presque impossible pour un adulte de traiter une demande et de s’y conformer en deux à trois secondes. Alors pensez à combien cela aurait été plus difficile pour un jeune de 12 ans qui est terrifié par la police. C’était la même chose avec Adam Toledo. L’officier a crié un ordre, Adam a essayé de se conformer, mais l’officier a quand même tiré sans donner à l’enfant le temps nécessaire pour procéder.

Maryam Gamar

Parlez-moi des conséquences à long terme auxquelles sont confrontés les enfants noirs et bruns du fait du racisme et de la brutalité de la police.

Kristin Henning

Les jeunes noirs et bruns subissent un traumatisme psychologique et physique extraordinaire à cause des services de police. Les recherches montrent que les enfants noirs et bruns qui ont été interpellés et fouillés par la police et qui vivent dans des communautés fortement surveillées par la police connaissent des taux élevés de peur, d’anxiété et de dépression. Ils deviennent hyper-vigilants et leur méfiance à l’égard des officiers est transférée à d’autres acteurs étatiques comme les enseignants.

Ce type de traumatisme survient non seulement en étant la cible directe d’une intrusion policière, mais aussi en entendant parler de lui par des amis et de la famille et même en l’observant en ligne. Donc, regarder la mort de George Floyd, regarder Tamir Rice, regarder Adam Toledo se faire tirer dessus par la police est tout aussi traumatisant que d’être là, et produit les mêmes types de réactions de stress.

La recherche montre également que les rencontres entre la police et les jeunes sont criminogènes, ce qui signifie qu’elles augmentent la criminalité au lieu de la réduire. Certains chercheurs se sont penchés sur les jeunes noirs et hispaniques qui étaient la cible d’interpellations policières et de fouilles, et ils ont constaté que plus ces interpellations étaient intrusives, plus l’enfant était susceptible de commettre un crime à l’avenir.

Et ce n’est pas seulement psychologique. Des années de stress chronique dû à ce type de traumatisme peuvent avoir un impact à long terme sur la santé physique. Ainsi, les ulcères, le diabète et les crises cardiaques ont tous été attribués à ces facteurs de stress chroniques que vivent nos enfants noirs et bruns à la lumière des pratiques policières contemporaines.

Maryam Gamar

Nous avons eu cette discussion chaque fois qu’un enfant noir ou brun est tué – d’Anthony J. Thompson la semaine dernière à Ma’Khia Bryant hier. Quand sera-ce différent?

Kristin Henning

Ce ne sera pas différent tant que nous ne réduirons pas radicalement l’empreinte des policiers dans la vie des enfants noirs et bruns. Cela signifie réduire les arrêts et les fouilles, cela signifie des écoles sans police, cela signifie réduire le rôle des policiers dans la société. Nous engageons la police avec les jeunes bien plus que nécessaire. À l’heure actuelle, les policiers interviennent dans des circonstances où un conseiller en santé mentale, un pair médiateur ou un travailleur social serait tellement mieux. Ainsi, par exemple, suivre l’exemple d’un programme appelé CAHOOTS basé en Oregon, qui est une unité de crise mobile que les gens peuvent appeler pour gérer les crises de santé mentale au lieu de la police.

Deuxièmement, nous devons changer radicalement le récit, pour aider les gens à comprendre que les enfants noirs et les enfants bruns sont des enfants. Ils ont les mêmes caractéristiques de l’adolescence, vous savez, expérimenter la drogue, l’impulsivité, la résilience et la réadaptation sont vrai pour les enfants noirs et bruns comme ils le sont pour les enfants blancs.

Troisièmement, jusqu’à ce que nous changions ce discours, nous devons avoir des règles et des règlements en place pour restreindre le pouvoir discrétionnaire de la police. Nous devons interdire le recours à la force pour les jeunes. La plupart des enfants peuvent être redirigés et gérés en toute sécurité sans force mortelle. Nous n’avons pas non plus besoin de Taser, nous n’avons pas besoin d’étranglement, nous n’avons pas besoin de claques corporelles et nous n’avons pas besoin de gaz poivré. Et quand la force est absolument nécessaire, elle doit être une force non mortelle.

Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que nous ne pouvons pas nous sortir de ces situations. Nous ne pouvons pas tuer notre chemin pour sortir de la situation. Même si Adam Toledo avait une arme à feu et Ma’Khia Bryant avait un couteau, ils étaient toujours des enfants et la solution ne devrait pas être d’utiliser la force.