Ma’Khia Bryant et ce qui se passe lorsque des enfants noirs appellent à l’aide

J’ai retenu mon souffle pendant des semaines en attendant le verdict du procès pour meurtre de Derek Chauvin. Au moment où la condamnation est arrivée, j’ai expiré et j’ai été submergée de soulagement. Enfin, un policier allait être tenu pour responsable du meurtre d’un Noir en Amérique.

Mais ce n’est que quelques minutes après qu’un titre a de nouveau mis mon monde dans le désarroi. La police avait tiré et tué Ma’Khia Bryant, 16 ans, chez elle. Selon sa mère, Ma’Khia avait elle-même appelé la police pour une tentative de poignard, mais lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, Ma’Khia brandissait un couteau et ils ont ouvert le feu, la frappant quatre fois. Elle est décédée peu de temps après.

Le matin après la mort de Ma’Khia, je pouvais à peine sortir du lit. La sensation lourde et hantée était revenue. Et avec cela, une seule pensée: j’avais déjà été à la place de Ma’Khia, confrontée à la violence dans ma propre maison, et j’aurais facilement pu me retrouver comme elle.

Déjà, les gens regardent la vidéo de la caméra corporelle de l’adolescent brandissant un couteau et l’utilisant pour rationaliser ou justifier l’utilisation meurtrière de la force par la police contre Bryant. Pourtant, la police a traité Kyle Rittenhouse, un adolescent blanc portant une arme bien plus meurtrière ouvertement dans les rues après avoir tué deux personnes, avec des gants d’enfant, ne pas l’avoir arrêté et même lui avoir donné une bouteille d’eau. Pour ces personnes, seule la victime «parfaite» est digne de justice, et pour eux, les images de Ma’Khia avec un couteau prouvent qu’elle méritait de mourir.

Ils ne comprennent pas que la victimisation de la vie des Noirs commence bien avant même que la police ne soit impliquée. Ma’Khia, comme beaucoup trop d’adolescents noirs, a été victime de racisme systémique avant même de décider de prendre ce couteau. Elle était en famille d’accueil au moment de sa mort, une réalité à laquelle les enfants noirs sont beaucoup plus susceptibles de faire face que leurs homologues blancs, et les enfants placés en famille d’accueil sont souvent exposés à des niveaux élevés de violence. Bien que l’on ne sache pas comment elle est arrivée dans cette situation difficile, nous savons que les enfants noirs sont plus susceptibles de provenir de ménages pauvres et monoparentaux et d’avoir des membres de leur famille qui ont été entraînés dans le système carcéral. Cela conduit à une probabilité accrue que les enfants noirs soient exposés à des abus ou à de la violence au cours de leur adolescence.

Quand j’étais adolescent, je vivais dans une communauté noire défavorisée où la violence était la norme – le genre de communauté créée par des siècles d’oppression, de dénigrement, de discrimination et de pauvreté. À l’âge de 12 ans, j’avais déjà été sauté par un groupe de filles à deux reprises. J’avais été dans tellement de combats que j’ai perdu le compte. Pour éviter la confrontation, j’ai choisi de marcher des kilomètres pour me rendre à l’école seule au lieu de prendre le bus scolaire. J’ai vécu ma vie dans la peur constante de mes pairs et de mon quartier. Finalement, cette peur s’est transformée en colère.

Un soir, un groupe de 20 à 30 adolescents est arrivé à ma porte. La nouvelle d’une bagarre imminente entre moi et une autre fille s’était répandue comme une traînée de poudre, et ils sont tous descendus pour regarder.

Je me souviens du bruit des roches s’écrasant à travers mes fenêtres. J’étais seule à la maison avec mon frère, qui n’avait qu’un an de mon aîné, et nous étions tous les deux terrifiés. Ma mère, une mère monoparentale travaillant plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, n’était pas à la maison. Je me suis précipité vers le téléphone et j’ai composé le 911, désespérément besoin d’aide. Le répartiteur a demandé si j’avais vu des armes, et quand j’ai dit que je n’étais pas sûr, l’appel s’est terminé de manière ambiguë. La police n’est jamais venue.

Je me sentais impuissant alors que les railleries et les cris continuaient à l’extérieur. Puis j’ai ressenti quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant: la rage.

J’ai marché vers ma cuisine, j’ai attrapé une casserole et j’ai commencé à faire bouillir de l’eau sur la cuisinière. Dans mon jeune esprit, l’eau bouillante effraierait simplement les intrus et ne causerait pas de brûlures graves. Alors que la marmite bouillait, mes yeux sont tombés sur un objet brillant: le couteau de cuisine. Je l’ai attrapé et je me suis senti à la fois terrifié et responsabilisé. J’ai pensé au goût du sang dans ma bouche lorsqu’une fille m’a donné un coup de pied au visage lors d’un combat précédent.

«Aidez-moi», me murmurai-je.

Il n’y avait pas d’adultes pour écouter.

En regardant la vidéo de Ma’Khia brandissant ce couteau, je ne pouvais qu’imaginer ce qu’elle ressentait à ce moment-là: le mélange de colère, de peur et de désespoir. Bien que des adultes semblaient être là, personne n’est intervenu pour offrir des conseils ou un soutien appropriés. Les flics ont été appelés parce que Ma’Khia pensait qu’il restait une seule bouée de sauvetage. Et puis les officiers sont arrivés et lui ont pris la vie.

Je suis reconnaissant que la police ne se soit jamais présentée le jour où les enfants sont arrivés à ma porte pour se battre. Quant à moi, cette journée ne s’est pas terminée sans violence. Heureusement, je ne suis jamais sorti avec le couteau ou la casserole d’eau bouillante.

J’ai failli le faire, cependant. Exister si près de cette réalité alternative – celle où ma vie aurait pu se terminer de la même manière que celle de Ma’Khia Bryant – me remplit de désespoir. J’ai la chance de ne pas avoir eu à utiliser de couteau ce jour-là. J’ai la chance que les flics ne soient jamais venus. J’ai la chance que ma mère ait finalement déménagé de ce quartier pour un quartier plus sûr. J’ai la chance d’avoir pu échapper de justesse au piège de la pauvreté et de la violence.

Mais tous les enfants noirs n’ont pas cette chance. Trop de gens sont coincés dans le cercle vicieux du racisme systémique, qui crée les conditions mêmes qui mènent à de mauvais résultats et parfois même à la mort. De telles conditions, associées à une force de police raciste censée aider à mettre fin au crime mais maltraitant souvent les Noirs, ne font qu’aggraver la violence. Aucun adolescent noir ne devrait être poussé au bord de la violence mettant sa vie en danger, en particulier lorsque l’intervention d’un adulte pourrait se terminer par encore plus de tort de la part de la police.

Ce pour quoi nous nous battons quand nous disons «Black Lives Matter» n’est pas seulement la fin de la police qui tue des Noirs en toute impunité, mais aussi la fin des circonstances qui entraînent des altercations menant à la violence. Les appels à abolir la police se heurtent souvent à l’avilissement, mais ils sont sensés. Les communautés de couleur ont besoin de plus de programmes qui soutiennent les jeunes et les mères célibataires et favorisent l’emploi, l’éducation et l’accès à des quartiers sûrs. La vérité est qu’au moment où la police est convoquée, de nombreuses interventions possibles n’étaient pas disponibles, ce qui aurait dû l’être. Et trop souvent, la police ne se présente pas pour protéger et servir dans les communautés de couleur.

Le jury arrivant au verdict de culpabilité pour l’utilisation meurtrière de la force par Derek Chauvin contre George Floyd est un moment marquant pour l’Amérique – mais pas pour les bonnes raisons. Les Noirs ne devraient pas avoir à se battre pour la justice. Nous ne devrions pas non plus être soumis à des combats pour notre survie même.

Tiffanie Drayton est maman et écrivain. Son mémoire Black American Refugee, sorti en novembre, détaille son évasion du racisme systémique américain.