Ma’Khia Bryant n’était pas obligée de mourir. La désescalade aurait pu la sauver.

Ma première rencontre avec un adolescent armé d’une arme a eu lieu lorsque j’étais un stagiaire de 23 ans qui offrait des services dans un foyer d’accueil pour jeunes. J’ai reçu un appel d’une mère d’accueil au sujet d’un différend qui s’est produit entre deux adolescents. Je pouvais les entendre crier et se maudire en arrière-plan, et j’ai dit à la mère de me mettre sur haut-parleur pour que je puisse leur parler pendant que je conduisais.

Au téléphone, j’ai posé calmement aux adolescents des questions destinées à les distraire du conflit. “Avez vous mangé aujourd’hui?” «Tu n’as pas pratiqué le football dans un moment?» et «Vous tenez une brique?! D’accord, Bob le constructeur, où as-tu trouvé ça?! En entrant dans la maison, j’ai caché mon badge – certaines personnes ont tendance à se méfier de toute personne ressemblant à une autorité, et cette peur se présente souvent comme de la colère, qui est alors interprétée à tort comme une menace. Les adolescents se tenaient dans la chambre, l’un avec un couteau et l’autre une brique, prêts à se battre.

C’était sans aucun doute une situation effrayante, et quelqu’un aurait pu être blessé. Mais je savais en tant que professionnel qualifié qu’employer des techniques de désescalade non violentes était non seulement possible mais nécessaire pour empêcher qu’une interaction agressive ne devienne violente, voire fatale. L’objectif est de fournir des services d’intervention en cas de crise et d’assurer la sécurité des enfants – et d’éviter tout aboutissement comme Ma’khia Bryant, la jeune fille noire de 16 ans qui a été abattue par un policier la semaine dernière en brandissant un couteau.

À l’intérieur de la maison, je n’ai pas crié, ni ordonné aux adolescents de laisser tomber leurs armes. Au lieu de cela, j’ai demandé s’ils voulaient quelque chose à manger. Confus et soudainement distrait par moi, aucun des deux n’a répondu, mais quand je me suis dirigé vers la cuisine et que j’ai commencé à leur préparer de la nourriture, ils m’ont suivi.

Pendant que je leur préparais des sandwichs, je leur ai demandé de m’aider dans des tâches, comme travailler ensemble pour mettre la table. Au départ, je les ai fait parler directement avec moi et non entre eux. Après quelques minutes, les deux adolescents avaient laissé leurs armes sur le comptoir et aidaient. Une fois que les émotions ont été régulées, nous avons discuté du problème initial et l’avons résolu, en établissant un plan avec la mère d’accueil et mon superviseur clinique sur ce qu’il faut faire si cela se reproduisait à l’avenir.

Ce sont des techniques que j’ai pratiquées pendant des années avec beaucoup de succès, en tant que psychologue qui a travaillé dans des milieux cliniques et médico-légaux fournissant des services psychologiques dans les maisons, les refuges, les écoles, les rues, les cliniques, les centres résidentiels de crise, les hôpitaux psychiatriques et les prisons du comté. J’ai servi des enfants, des adolescents et des adultes vivant avec une maladie mentale grave et persistante, comme un trouble des conduites, un trouble de stress post-traumatique, la schizophrénie et des troubles concomitants de consommation de substances.

À l’occasion – en raison de leur santé mentale, du manque de soutien en raison de la stigmatisation de la société et du manque de ressources qui leur permettraient normalement de survivre et de s’épanouir de manière indépendante dans la société – ces personnes présentent de l’agressivité et une incapacité à s’autoréguler leur émotions et, par conséquent, adopter des comportements qui peuvent sembler agressifs ou impliquer des armes. Mais ce ne sont pas des situations qui nécessitent ou devraient être affrontées avec une force violente.

Alors, quand j’ai lu les nouvelles de Ma’Khia Bryant, mon cœur s’est serré. La famille de Bryant l’a décrite comme une belle, douce et bonne étudiante qui avait récemment gagné sa place sur le tableau d’honneur et avait hâte de quitter bientôt son placement en famille d’accueil pour retrouver sa mère biologique. Bien que nous ne connaissions pas les circonstances exactes, il a été rapporté que Bryant a elle-même appelé le 911 parce qu’elle se sentait menacée par un différend lié aux tâches ménagères. L’horreur de la mort d’une si jeune vie devrait faire la une des journaux nationaux. Pourtant, une grande partie de la réaction semble être un «débat» ou une justification sur l’usage de la force étant donné que Bryant brandissait une arme.

Ces récits sont des tentatives de rejeter le blâme sur la victime et sa famille plutôt que sur les systèmes qui ont créé des situations qui ont conduit à sa mort. Le blâme est rapidement mis sur la jeune fille noire – ou sur un homme noir ou sur un garçon hispanique – mais pas sur le policier qui a causé la mort.

Nous ne remettons pas en question ni ne validons instinctivement la vulnérabilité ou la peur de Bryant. Nous ne considérons pas à quel point elle a dû avoir peur d’arriver au point d’appeler les forces de l’ordre à l’aide dans sa propre maison. Nous ne nous demandons pas si la police aurait pu tenter une quelconque forme de désescalade qui n’impliquait pas de tirer sur un adolescent. Il vaut la peine de se demander si Bryant aurait pu être encore en vie aujourd’hui si un expert en santé mentale – ou quelqu’un d’autre formé à la désescalade non violente – avait répondu à l’appel.

Mon expérience décrite ici ne se veut pas un conseil ou une orientation clinique. Mais je crois que des approches psychologiquement éclairées peuvent être appliquées à des situations d’escalade qui se terminent si souvent par des affrontements agressifs avec la police. Les experts en santé mentale sont formés à la désescalade sans recourir à la violence en utilisant des techniques telles que l’établissement de rapports cliniques dans n’importe quel environnement, l’engagement avec compassion avec des personnes présentant une détresse émotionnelle et comportementale, et l’utilisation de distractions et d’humour dans des situations instables pour atténuer les explosions agressives. Nous faisons tout cela tout en évaluant simultanément le danger de préjudice imminent pour nous-mêmes ou pour autrui.

Diverses villes et comtés des États-Unis ont pris des mesures concertées pour introduire des experts en santé mentale dans la réponse aux crises afin de réduire une présence répressive écrasante des forces de l’ordre lorsqu’ils répondent aux appels à l’aide de la communauté. Seattle déploie une équipe d’intervention en cas de crise pendant les situations de crise et associe des professionnels de la santé mentale à des agents spécialement formés. Le département du shérif du comté de Los Angeles fait quelque chose de similaire en envoyant son équipe d’évaluation médicale composée d’un adjoint qualifié et d’un expert en santé mentale.

Un récent succès est celui de Santa Barbara. En 2020, l’unité des sciences comportementales du bureau du shérif du comté de Santa Barbara et le département de police de Santa Barbara, en coordination avec le département du mieux-être comportemental du comté de Santa Barbara, ont répondu à 1606 appels d’urgence. Parmi ceux-ci, 20 cas ont abouti à des arrestations et aucun n’a entraîné la mort. Ce programme pilote – dans lequel un adjoint est jumelé à un professionnel de la santé mentale qui est employé et formé par le ministère du Mieux-être comportemental – a dépassé les attentes. C’est une approche qui non seulement réduit les arrestations, mais soutient également les personnes qui s’engagent volontairement dans des services de santé mentale.

Si nous sommes préoccupés par la sécurité publique, nous devons prioriser l’investissement dans les ressources en santé mentale telles que les équipes de coréponse et les services de soutien préventifs dirigés par la communauté. Nous devons reconnaître à quel point les politiques et pratiques injustes ont créé un niveau de privilège pour certains et une oppression pour beaucoup d’autres. Nous devons éliminer les obstacles systémiques qui empêchent les gens d’accéder aux services financiers, éducatifs, professionnels, médicaux et de santé mentale afin que nous ne réagissions pas continuellement à des crises qui, trop souvent, entraînent des décès. Ma’Khia Bryant n’était pas obligée de mourir.

Merushka Bisetty est psychologue et professeure auxiliaire de psychopathologie à l’Université d’Antioche de Santa Barbara. Ses domaines d’expertise comprennent la prestation de services psychologiques adaptés à la culture aux enfants et aux adultes marginalisés ayant reçu un diagnostic de maladie mentale grave et persistante.