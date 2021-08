Maki Kaji, le parrain du sudoku, est décédé à 69 ans

Maki Kaji a participé à des tournois de Sudoku partout dans le monde, comme celui de 2012 au Brésil.Photo : Yasuyoshi Chiba/. (.)

Bien que Maki Kaji n’ait pas nécessairement inventé le Sudoku, il est crédité d’avoir inventé le nom et popularisé le jeu au Japon.

La semaine dernière, Kaji est décédé d’un cancer des voies biliaires. Il avait 69 ans.

Kaji a retravaillé les puzzles numériques existants pour créer ce qui allait devenir le Sudoku, selon .. Appelé à l’origine Number Place, Sudoku est l’abréviation de Suji wa Dokushin ni Kagiru, qui signifie « les nombres doivent rester uniques ». L’Oxford English Dictionary dit que c’est Kaji qui a introduit le mot « sudoku » dans la langue anglaise.

« Kaji-san a inventé le nom de Sudoku et a été apprécié des fans de puzzles du monde entier. Nous sommes reconnaissants du fond du cœur pour le mécénat dont vous avez fait preuve tout au long de sa vie », a déclaré la société de puzzles Nikoli, dont Kaji était le directeur général jusqu’en juillet dernier, date à laquelle il a démissionné pour des raisons de santé.

Avant les remaniements de Kajis, des variantes du puzzle sont apparues dans les journaux français au 19ème siècle, et le Sudoku moderne a été créé par l’architecte américain Howard Garns, dont les puzzles Number Place sont apparus dans le numéro de mai 1979 de Dell Pencil Puzzles and Word Games.

En 1980, Kaji a fondé le premier magazine japonais de puzzles, Nikoli, qui a commencé à publier des puzzles de Sudoku quatre ans plus tard. Les puzzles sont devenus populaires au Japon, mais c’est au milieu des années 2000 que le jeu est devenu plus populaire que jamais après qu’un Néo-Zélandais qui vivait au Japon ait présenté le puzzle à un journal britannique, qui a commencé la sérialisation des puzzles en 2004. L’année suivante, Nintendo’s Brain Age, sorti en 2005, a contribué à alimenter la fièvre du Sudoku en présentant le jeu comme un exercice pour garder sa matière grise souple. Les livres Sudoku et Number Place ont doublé les pochettes des librairies au Japon et à l’étranger. Soudain, le Sudoku était partout.

“Je ne veux pas simplement être le parrain du sudoku”, a déclaré Kaji dans une récente interview. “J’aimerais répandre le plaisir des puzzles jusqu’à ce que je sois connu comme la personne qui a établi le genre des puzzles au Japon.”

C’est ce qu’il a fait.