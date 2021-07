C’est la saison pour être joyeux ! Et effrayant ! Et patriotique ! C’est du moins le cas dans l’épisode du 15 juillet de Making It.

Les huit candidats restants du concours d’artisanat – co-organisé par Amy Poehler et Nick Offerman – sont chargés de concevoir des manteaux de cheminée funky inspirés de leurs vacances préférées. (Leif Erikson Day, quelqu’un?) Le producteur exécutif Pip Wells donne un aperçu de ce à quoi s’attendre des contes faits à la main de la soirée.

Halloween

Deux prétendants s’attaquent à la journée des trucs et friandises, avec une mousse finement sculptée pour créer une cheminée en pierre de dessin animé et une énorme et étrange citrouille-lanterne comme pièce maîtresse. Les lumières LED fonctionnelles donnent un éclat à la bouche de la citrouille et illuminent les lampes du chapeau de sorcière. Les défis de ce concurrent ? “Réduire ce qu’il faut inclure”, dit Wells, tout en se différenciant de l’autre artisan hexagonal à proximité.

Chrismoukka

Noël et Hanoucca se mélangent dans un décor harmonieux alors que des étoiles de David en bois sont suspendues à des branches à feuilles persistantes audacieuses flanquant les deux côtés de la cheminée. Au sommet de la cheminée, des blocs de bois recyclés peints à la main deviennent un paysage de rue de Brooklyn, une variante juive du village de Noël traditionnel. (Ce dernier gagne un “Awww, c’est cuuute!” de Poehler.)

Le quatre juillet

Rien n’est plus américain que le baseball et le barbecue, alors un challenger intègre les deux ! « De vraies balles font un drapeau américain », explique Wells à propos d’un présentoir qui rassemble plus de 100 balles coupées en deux et peintes pour former une vieille gloire encadrée au-dessus de la cheminée ; le foyer et le foyer sont façonnés comme un gril en acier inoxydable. C’est un gros effort, mais tous les joueurs ont apporté leur A.

