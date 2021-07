Making of RRR: Alia to Ram Charan, le casting stellaire de RRR publie un superbe clip “Dans les coulisses”, les fans sont captivés

Le méga film d’époque est produit avec le budget de la coqueluche de Rs 450 crore (Photo: IE)

RRR Film : Réalisateur SS Rajamouli a publié le premier aperçu de son prochain méga-film RRR le 15 juillet, jeudi. Le montage vidéo d’une minute et 47 secondes nous donne un aperçu des coulisses de ce drame d’époque à gros prix qui devrait sortir en salles le 13 octobre 2021. La vidéo s’ouvre sur des décors de films spectaculaires, y compris les acteurs et l’équipe. membres du film. La vidéo capture également de grands décors de films et des séquences d’action réalisées par les acteurs. Selon les rapports des médias, le film est dans sa phase finale de tournage et devrait être emballé dans quelques semaines, voire plus. L’acteur Ram Charan et Jr NTR ont repris le tournage du film après la deuxième vague de pandémie de covid après l’assouplissement des restrictions sur le film. Le réalisateur devrait tourner les scènes avec Alia Bhatt et Ram Charan à la mi-août.

L’annonce officielle a été faite l’autre jour concernant la sortie du premier aperçu du film RRR sur sa page officielle de réseau social RRR Movie. La page officielle a partagé la publication avec la légende “Demain à 11 heures”. Le réalisateur SS Rajamouli, Jr NTR, Ram Charan, Ali Bhatt, Ajay Devgan, entre autres, a partagé la vidéo sur leurs réseaux sociaux respectifs avec les fans.

« On bosse, on s’amuse ! Cela a été une expérience tellement excitante de travailler avec cette équipe pour @RRRMovie », a écrit Jr NTR sur son compte Twitter officiel.

« Une expérience qui est le fruit du travail acharné de plusieurs ! Heureux de partager un aperçu de @RRRMovie, un travail d’amour de centaines de membres de la distribution et de l’équipe », a écrit Ram Charan sur son profil Twitter alors qu’il partageait la vidéo avec les fans.

Le réalisateur SS Rajamouli a écrit dans la légende de la vidéo, “Un aperçu de la réalisation de @RRRmovie J’espère que vous l’aimez tous…” tout en partageant la vidéo sur Instagram.

Le film RRR (page officielle du dernier développement du film) a également consulté ses pages de médias sociaux (Twitter, Instagram) et a partagé la vidéo avec la légende : « L’effort pour créer l’expérience théâtrale ultime est là ! Regardez le making of de #RRRMovie ici”.

À propos du film, des acteurs et de l’équipe

RRR est un film d’action à venir réalisé par SS Rajamouli qui avait déjà réalisé des films à succès comme Baahubali: The Beginning en 2015 et Baahubali 2: The Conclusion en 2017. C’est un réalisateur et scénariste qui travaille principalement pour le cinéma Telugu. Le film RRR est le prochain projet de SS Rajamouli après Baahubali 2. C’est une histoire basée sur la fiction sur les luttes des chefs tribaux Telugu. Ram Charan sera vu dans le rôle de Sitarama tandis que Jr NTR sera vu comme Komaram dans RRR. En dehors de cela, le film présente également l’acteur Alia Bhatt, Ajay Devgan, Samuthirakani, Ray Stevenson, Alison Doody et Olivia Morris dans des rôles de premier plan. Le méga film d’époque est produit avec le budget de la coqueluche de Rs 450 crore.

Alia Bhatt et Ajay Devgan ont également partagé le clip sur leurs profils de réseaux sociaux. « Fabrication de RRR. Un aperçu du monde de RRR. Heureuse d’avoir fait partie d’une équipe aussi énergique”, a écrit Alia en partageant la vidéo sur Twitter et Instagram.

