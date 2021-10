Mako et Billy Vunipola, Jamie George et George Ford éliminés par le patron de l’Angleterre Eddie Jones alors que Marcus Smith et Alex Dombrandt gagnent des appels

Eddie Jones a brandi la hache sur quatre des joueurs les plus influents d’Angleterre – dont les frères Vunipola – pour les Internationaux d’automne

Avec la Coupe du monde 2023 en tête, Mako et Billy Vunipola, Jamie George et George Ford ont été négligés pour l’équipe de 34 joueurs choisie pour les tests du mois prochain contre les Tonga, l’Australie et l’Afrique du Sud.

.

Jones a lancé un appel audacieux pour démolir efficacement les piliers sur lesquels l’équipe de la Coupe du monde 2019 a été construite

Les frères Vunipola et leur compatriote George ont été laissés de côté malgré leur excellence pour les Saracens depuis leur premier rebuffade de l’équipe d’entraînement prolongée nommée il y a un mois.

Le leadership de Ford a été un facteur clé derrière l’émergence de Leicester en tant que leader en fuite de la Gallagher Premiership après cinq tours, mais le demi d’ouverture, un autre pilier de l’ère Jones, est une fois de plus omis.

Jack Nowell, l’ailier d’Exeter avec une longue histoire de blessures, et le demi de mêlée des Wasps Dan Robson ont également été largués avant une campagne qui s’ouvre contre les Tonga à Twickenham le 6 novembre.

« C’est une équipe jeune mais très bonne et talentueuse qui a tous gagné sa place. C’est l’une des équipes les plus compétitives que j’ai jamais choisies », a déclaré Jones, qui a confirmé qu’Owen Farrell resterait capitaine.

.

Ford, George et les deux frères Vunipola avaient des rôles principaux au Japon il y a deux ans

« Il y a un certain nombre de joueurs déçus qui n’ont pas été sélectionnés, mais ils savent ce qu’ils doivent faire et aucune porte n’est fermée à aucun joueur. »

Le talonneur de Leicester Nic Dolly et l’arrière latéral de Northampton Tommy Freeman font leurs premières apparitions dans une équipe senior d’Angleterre, tandis que le centre de Gloucester Mark Atkinson et le demi de mêlée de Sale Raffi Quirke complètent un quatuor non plafonné.

Marcus Smith est l’un des huit qui ont fait leurs débuts lors des victoires de juillet contre les États-Unis et le Canada pour survivre à la sélection de 45 à 34 joueurs, l’inclusion du demi d’ouverture des Harlequins étant aux dépens de Ford.

Jamie Blamire, Callum Chick, Trevor Davison, Alex Dombrandt, Adam Radwan, Harry Randall et Freddie Steward sont également présents après avoir impressionné durant l’été.

.

Le duo d’Arlequins Smith et Dombrandt représentera à nouveau leur pays

.

Dolly jouait pour Coventry dans le championnat la saison dernière et, depuis lors, n’a fait que sept apparitions pour Leicester en Premiership

L’équipe d’Angleterre au complet

L’équipe d’Angleterre de 34 joueurs pour les tests d’automne contre les Tonga, l’Australie et l’Afrique du Sud…

Avant: J Blamire (Newcastle Falcons), C Chick (Newcastle Falcons), L Cowan-Dickie (Exeter), T Curry (Sale Sharks), T Davison (Newcastle Falcons), N Dolly (Leicester Tigers), A Dombrandt (Harlequins), C Ewels (Bath Rugby), E Genge (Leicester Tigers), J Hill (Exeter), M Itoje (Saracens), C Lawes (Northampton Saints), L Ludlam (Northampton Saints), J Marler (Harlequins), G Martin (Leicester Tigers), S Simmonds (Exeter), K Sinckler (Bristol Bears), W Stuart (Bath Rugby), S Underhill (Bath Rugby).

dos: M Atkinson (Gloucester Rugby), O Farrell (Saracens, capt), T Freeman (Northampton Saints), G Furbank (Northampton Saints), M Malins (Saracens), J May (Gloucester Rugby), R Quirke (Sale Sharks), A Radwan (Newcastle Falcons), H Randall (Bristol Bears), H Slade (Exeter), M Smith (Harlequins), F Steward (Leicester Tigers), M Tuilagi (Sale Sharks), A Watson (Bath Rugby), B Youngs ( Tigres de Leicester).

Alors que Jones regarde vers l’avenir dans sa sélection, certains prospects en développement n’ont pas réussi à se frayer un chemin.

Ollie Lawrence, Louis Lynagh, Joe Marchant, Lewis Ludlow et Beno Obano ont été écartés après avoir remporté des places dans le groupe d’entraînement initial annoncé le mois dernier.

« Nous attendons avec impatience trois matchs test difficiles. Les Tonga jouent toujours un jeu fort et physique et l’Australie et l’Afrique du Sud ont eu de longues périodes ensemble et ce sera un bon défi pour nous », a déclaré Jones.

« Notre objectif chaque semaine sera de nous améliorer de plus en plus alors que nous nous préparons à la Coupe du monde 2023. »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.