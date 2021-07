Mako Vunipola en tant que Warren Gatland apporte trois changements aux Lions britanniques et irlandais à partir du XV pour le deuxième test contre l’Afrique du Sud

in

Warren Gatland a apporté trois changements à ses Lions britanniques et irlandais à partir du XV pour le deuxième test au Cap samedi.

Les Lions chercheront à conclure la série de trois matchs après leur victoire de retour le week-end dernier.

Vunipola obtient le feu vert pour le deuxième test

Le pilier Mako Vunipola remplace Rory Sutherland, le demi de mêlée Conor Murray remplace Ali Price et le centre Chris Harris commence à la place d’Elliot Daly.

Pendant ce temps, Dan Biggar a été autorisé à jouer après avoir passé des protocoles de commotion cérébrale.

“Comme toujours, la sélection a été incroyablement difficile”, a déclaré Gatland.

« Cependant, nous avons apporté les changements que nous pensons être les bons choix pour le match du week-end.

Biggar a botté 14 points samedi dernier

«Nous savons que les Springboks vont souffrir et qu’ils vont tout nous lancer samedi, mais je pense qu’il y a beaucoup plus à venir de nous aussi.

“Nous pensons que nous pouvons monter d’un autre niveau par rapport à ce que nous étions dans le premier test et je m’attendrais à ce que nous nous améliorions.

« C’est le plus gros match du Tour et nous devons accepter les attentes qui l’accompagnent. En tant que joueurs et entraîneurs, ce sont les jeux auxquels vous voulez participer.

“Nous savourons l’opportunité d’affronter à nouveau les Springboks samedi et de potentiellement sceller une victoire en série.”

S Hogg (Exeter, Écosse) ; A Watson (Bath, Angleterre), C Harris (Gloucester, Écosse), R Henshaw (Leinster, Irlande), D Van Der Merwe (Worcester, Écosse) ; D Biggar (Northampton, Pays de Galles), C Murray (Munster, Irlande) ; M Vunipola (Sarrasins, Angleterre), L Cowan-Dickie (Exeter, Angleterre), T Furlong (Leinster, Irlande), M Itoje (Sarrasins, Angleterre), AW Jones – capitaine (Ospreys, Pays de Galles), C Lawes (Northampton, Angleterre ), T Curry (Sale, Angleterre), J Conan (Leinster, Irlande).

Remplaçants: K Owens (Scarlets, Pays de Galles), R Sutherland (Worcester, Écosse), K Sinckler (Bristol, Angleterre), T Beirne (Munster, Irlande), T Faletau (Bath, Pays de Galles), A Price (Glasgow, Écosse), O Farrell (Sarrasins, Angleterre), E Daly (Sarrasins, Angleterre).

