Maksimovic bat Dy; Le remplaçant de dernière minute Allakhverdian domine Jurkovic

La BRAVE Combat Federation a tenu son dernier undercard de 2021 ce samedi 18 décembre, à Belgrade, en Serbie. En neuf combats, BRAVE CF 56 a livré des moments mémorables, y compris de superbes finitions et une poignée de bouleversements.

Dans l’événement principal de la nuit, Rolando Dy a réussi à démentir la plupart des tentatives de retrait de Slobodan Maksimovic, qui étaient ses principales préoccupations auparavant. Mais le héros de la ville natale a prouvé qu’il avait encore quelques tours dans son sac et a fini par être un attaquant de premier plan.

Cela était particulièrement vrai lors des deuxième et troisième manches, lorsque « Limp » a secoué la star philippine et a imposé son rythme avec des combinaisons vicieuses. Au bout de 15 minutes, Maksimovic a signé la plus grosse victoire de sa carrière professionnelle par décision unanime (30-27, 29-28 et 29-28).

Dans l’événement principal de la nuit, Mikhail Allakhverdian, qui a été appelé avec un peu plus d’une semaine pour remplacer l’ancien challenger du titre des poids moyens Chad Hanekom, a réussi l’un des plus gros bouleversements de la soirée, sinon le plus gros.

Montrant qu’il était dans une forme phénoménale et prêt pour une opportunité comme celle-ci, Allakhverdian n’a laissé aucune chance à Miro Jurkovic et a réalisé une performance dominante digne d’un triple 30-27.

Dans le match revanche de l’un des meilleurs matchs du BRAVE CF de 2021, Ahmed Labban a de nouveau remporté la victoire contre Nemanja Kovac. Cette fois, cependant, « The Shadow » n’a laissé aucune place au débat et a arrêté Kovac avec un beau starter de ninja au deuxième tour.

Deux étoiles montantes se sont démarquées lors des préliminaires en Serbie. L’Arabie saoudite Abdullah Al-Qahtani a amélioré son record à 4-0 avec un KO au troisième tour contre Nejc Preloznik et le Bulgare Nikolay Nikolov a maîtrisé Milos Cvetkovic lors de ses débuts promotionnels, passant également à un record professionnel parfait de 4-0.

Découvrez ci-dessous tous les résultats du BRAVE CF 56 :

Léger : Slobodan Maksimovic a battu. Rolando Dy par décision unanime

Poids moyen : Mikhail Allakhverdian a battu. Miro Jurkovic par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Superlight : Ahmed Labban bat. Nemanja Kovac à travers la présentation RD 2

Poids coq : Borislav Nikolic a battu. Matiss Zaharovs par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Poids mi-lourd : Jakob Nedoh a vaincu. Zvonimir Kralj via RD1 KO

Super poids welters : Jovan Marjanovic a battu. Tomek Langowski via RD1 TKO

Poids plume : Abdullah Al-Qahtani a vaincu. Nejc Preloznik via RD3 TKO

Poids du contrat (77 KG): Nikolay Nikolov a vaincu. Milos Cvetkovic via la soumission RD2

Poids coq : Miljan Zdravkovic a battu. Ahmet Simsek par décision unanime