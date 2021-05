Mal: 5 choses à retenir avant la saison 2

David voit des visions troublantes!

Oh, c’est vrai. À propos de David et de ses visions! Nous avons passé une grande partie de la saison à regarder un prêtre catholique en formation, David lutter avec sa foi presque autant qu’il devait faire face au complot pervers de Leland, aux possessions potentielles et à d’autres cas bizarres, peut-être surnaturels. David mourait tellement pour les signes et l’aide de Dieu, qu’il a souvent eu recours aux hallucinogènes pour essayer de recevoir cette aide.

Et, cela fonctionne, car David a plusieurs visions qui conduisent le groupe à des réponses importantes au cours de 13 épisodes. Dans la finale, cependant, David a un aperçu de la vraie affaire: une vision sans être dans un état induit par la drogue. C’est aussi l’une de ses visions les plus effrayantes. Dans celui-ci, David regarde une certaine bête massive à cornes travailler avec une faux dans un champ de blé. Puis, il aperçoit Kristen, vêtue d’une robe blanche pure dans le même champ, alors qu’elle se met à marcher vers la bête. Qu’est-ce que tout cela veut dire? Qui sait. Mais ce qui est arrivé ensuite est certainement un indice …