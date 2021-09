Nous vous présentons la nouvelle première de deux célébrités qui vous laisseront sans voix avec cette fusion de talent et de mélodie, et surtout à cause des paroles inspirantes, dans “Mal de Amores”. Mal de amores a été créé le 9 septembre dernier et à ce jour, c’est un succès, puisque sur la plate-forme YouTube, il compte plus de 4 millions de vues !!! Les visualisations aussi bien sûr. On adore parce que “Mal de Amores” est une chanson qui donne du pouvoir, c’est vrai que beaucoup de choses peuvent mal tourner quand il s’agit de tomber amoureux, dans une relation, ce n’était peut-être pas ce que nous recherchions, beaucoup de choses peuvent arriver, mais la réalité est que “Mal de Amores” nous montre que malgré le mal, nous devons toujours rester optimistes car c’est la vie, vous pleurerez pendant un moment, mais ce ne sera pas pour toujours, et je vais vous dire autre chose, personne ne meurt d’amour. Peut-être métaphoriquement oui, dans les romans, dans les histoires, mais ça ne se fait pas à partir de là. Nous vous promettons que tout est une question d’attitude et qu’à un moment donné vous comprendrez que ce n’était pas votre faute ou celle de votre partenaire, c’était comme cela aurait dû se passer pour que vous appreniez tous les deux ce qu’ils avaient à apprendre dans cette vie. En gros, c’est de cela qu’il s’agit dans “Mal de Amores”, une chanson qui vous fera sérieusement réfléchir avec tout le flow, et au rythme des beats que Sofía Reyes et Becky G vous ont mis ! Nous vous présentons le nouveau single de Becky G et Sofía Reyes ! Vérifiez le lien ici! https://youtu.be/zKJNk37jo24

L’entrée Mal de Amores : nouvelle chanson ! a été publié en premier dans Music News – La meilleure musique, les meilleures nouvelles.