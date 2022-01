Malabar Gold investira Rs 1 200 cr pour ouvrir 33 salles d’exposition d’ici mars ; envisage des revenus de Rs 75K-cr d’ici FY25

Le président du groupe Malabar, MP Ahammed, a déclaré aux journalistes que les ventes de la société avaient augmenté d’environ 50 % jusqu’à présent au cours de l’exercice 21 et qu’il était confiant de clôturer l’exercice 22 avec un chiffre d’affaires de 31 000 crores de roupies.



Le principal détaillant de bijoux Malabar Gold & Diamonds, qui s’est fixé pour objectif de devenir le plus grand détaillant au monde avec une croissance de 2,5 fois de son chiffre d’affaires à plus de Rs 75 000 crore d’ici FY25, est sur une vague d’expansion agressive, ouvrant 33 salles d’exposition au cours des trois prochains mois impliquant un investissement de Rs 1200 crore.

Le détaillant de bijoux basé à Kozhikode (Kerala) est déjà l’un des plus grands du pays en termes de chiffre d’affaires et d’empreinte, avec environ 280 salles d’exposition réparties dans 10 pays – l’Inde, le CCG (les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, Oman, le Qatar et l’Arabie saoudite). Arabie), la Malaisie, Singapour et les États-Unis.

Le président du groupe Malabar, MP Ahammed, a déclaré mardi aux journalistes que les ventes de la société avaient augmenté d’environ 50 pour cent jusqu’à présent au cours de l’exercice 21 et qu’il était confiant de clôturer l’exercice 22 avec un chiffre d’affaires de 31 000 crores de roupies.

Le groupe s’est fixé pour objectif de devenir le plus grand joaillier du monde d’ici l’exercice 25 avec un chiffre d’affaires de plus de Rs 75 000 crore et 750 salles d’exposition.

Pour atteindre l’objectif, la société a élaboré un plan d’expansion agressif à la fois au niveau national (ouverture de 10 salles d’exposition dans huit États, y compris l’entrée de Chhattisgrah) et à l’international (12 magasins dans quatre pays), au cours des 22 prochains jours à un investissement de Rs 800 crore .

Plus tard, Ahammed a déclaré à PTI que la société investirait 400 millions de roupies supplémentaires pour ouvrir 11 salles d’exposition supplémentaires d’ici mars, portant l’empreinte globale à près de 315.

« D’ici FY25, nous aurons jusqu’à 750 magasins et serons le plus grand détaillant d’or au monde non seulement en termes de chiffre d’affaires mais aussi en termes de présence au détail », a-t-il déclaré et a affirmé que l’ouverture de 22 salles d’exposition au cours des 22 prochains jours est une première dans l’industrie.

Insinuant que le plan d’introduction en bourse n’est plus sur la table, il a déclaré que la priorité était de développer l’entreprise et « au fur et à mesure que nous serons prêts, nous envisageons bien une vente d’actions ».

Malabar, bien qu’étant une société privée, dispose d’une large base d’investisseurs de plus de 4 000 et parmi eux, plus de 450 sont ses propres employés et la plupart de ses salles d’exposition sont donc détenues en copropriété.

Dans le cadre de ses plans de croissance agressifs, la société étend sa base de fabrication en ouvrant une nouvelle unité près d’Hyderabad et en agrandissant les unités de Kolkata et de Thrissur, au Kerala, et en ouvrant également trois autres unités aux Émirats arabes unis.

Cette expansion de la fabrication et l’expansion de la salle d’exposition généreront plus de 5 000 emplois au cours de cet exercice seulement, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il disposait de cinq unités de fabrication au Qatar, à Dubaï, à Sharjah et à Bahreïn et cinq en Inde – à Mumbai, Kolkata, Huderabad, Chennai et Thrissur au Kerala.

Le premier des 22 points de vente en janvier s’ouvrira à Bengaluru (deux, dont le premier est un concept store artistique le 8 janvier) et le reste viendra à travers le Maharashtra (deux), et un chacun à Chhattisgarh, Delhi, Haryana , Telangana, Tamil Nadu et Uttar Pradesh, a déclaré le directeur général du groupe (Opérations nationales) O Asher.

Les salles d’exposition à l’étranger seront installées à Dubaï (quatre, dont trois souks de l’or), et deux chacune au Qatar, à Oman, à Sharjah et en Malaisie, a déclaré son directeur général (Opérations internationales) Shamlal Ahamed.

Ahammed a déclaré que 80 pour cent de l’activité provenait toujours de l’or et 20 pour cent des diamants, mais que la demande pour ce dernier augmente plus rapidement. Au niveau de l’industrie, seulement moins de 15 pour cent sont des diamants, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que Malabar, qui a débuté en 1993, a été le premier détaillant d’or à ne vendre que des bijoux poinçonnés.

Il a également affirmé que, bien que les 2 % obligatoires du bénéfice net en tant que dépenses de RSE n’aient été introduits qu’en 2013, son entreprise a cédé 5 % du revenu net dès la première année d’exploitation et augmentera la même chose à environ 100 Rs. crore maintenant.

Ahammed a déclaré qu’à partir de l’année prochaine, il entrerait d’abord en Afrique via l’Égypte, puis au Maroc et en Algérie, ainsi qu’au Canada et en Grande-Bretagne et doublant les États-Unis à partir de deux à quatre salles d’exposition.

