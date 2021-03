Malachi Salcido, un mineur de crypto présumé, poursuivi par des investisseurs ⋆ Crypto new media

Un homme à Washington du nom de Malachi Salcido est poursuivi par plusieurs investisseurs qui prétendent qu’il s’est faussement présenté comme un expert de l’extraction de crypto-monnaies.

Malachi Salcido est recherché pour détournement de fonds

Salcido aurait possédé une société appelée Step Change, qui a été conçue pour exploiter et extraire de nouvelles pièces numériques. Les investisseurs ont investi jusqu’à 8,5 millions de dollars dans la société, pour la voir se dissoudre complètement peu de temps après. Ils ont maintenant tout cet argent et disent qu’ils ont été menti et menté par le propriétaire. Un recours collectif est intenté contre Salcido par ceux qui ont mis des fonds dans l’entreprise.

En outre, Salcido est accusé d’avoir détourné les fonds en question ou d’avoir «mal dépensé» jusqu’à 2,4 millions de dollars. Alors que l’argent était initialement destiné à stimuler l’entreprise et à étendre ses opérations, il semble que Salcido l’ait dépensé en loyers personnels et autres articles qui n’avaient rien à voir avec Step Change.

Susan Preston du Seattle Angel Fund semble être à la tête du jeu juridique. Son entreprise était l’un des plus grands investisseurs dans Step Change et a investi lors d’un cycle de financement de série A en 2017. Dans une interview, elle a commenté:

La gestion et la transparence envers les actionnaires ont été abandonnées et perdues … Notre objectif immédiat est qu’un séquestre tiers indépendant prenne le contrôle des opérations de la société sous surveillance judiciaire afin de mener une analyse approfondie et de rétablir les opérations de la société conformément aux droits et aux attentes de la société. actionnaires.

Un porte-parole de Salcido a nié les allégations et a déclaré que Salcido et ses entreprises étaient pleinement déterminés à s’engager dans des «pratiques commerciales éthiques». Le porte-parole a déclaré:

Nous avons suivi les directives spécifiées dans tous les accords formels et avons fourni de la documentation et des informations de divulgation conformément aux exigences de la SEC. Nous contestons les allégations, nous restons attachés à nos valeurs et nous espérons résoudre cette question bientôt.

L’un des gros problèmes soulevés dans le procès est que Salcido aurait surfacturé les frais de gestion. À l’été 2018, il facturait 57000 $ par mois (ironiquement le prix du bitcoin aujourd’hui), bien que les investisseurs disent que ces frais n’auraient pas dû dépasser 16500 $. Ainsi, Salcido facturait potentiellement plus de trois fois ce qui était jugé nécessaire.

Les investisseurs ne sont pas heureux

Il est également indiqué que Salcido a surfacturé les frais de location de divers centres de données. Jusqu’à présent, les investisseurs de Step Change viennent de régions telles que Seattle, le Luxembourg et la Suède. Le procès a été déposé en leur nom le 1er mars de cette année.

À 46 ans, Salcido dit qu’il est entré pour la première fois dans le monde du bitcoin en 2013. Cinq ans plus tard, il a affirmé posséder plus de quatre pour cent de la capacité minière mondiale. Il a même été présenté dans des programmes tels que CNBC en raison de sa prétendue connaissance et contrôle dans l’espace crypto.