Malade, Rudy aux joues creuses dit « Nous sommes un pays fasciste maintenant » et Twitter devient fou

Ces gens ont du « culot », comme on pourrait dire à New York.

Quelques jours seulement après la publication d’e-mails et d’un PowerPoint démontrant jusqu’où Trump et son camp étaient prêts à aller pour réussir un coup d’État, accusant la Chine – sans aucune preuve – d’ingérence étrangère, militarisant une élection, déclarant un national d’urgence, retenant de l’argent à l’Ukraine à moins qu’ils ne fassent à Trump une « faveur personnelle » et des accords commerciaux avec la Russie et l’Arabie saoudite, Rudy dit à « Real America’s Voice » David Brody qu’il « déteste le dire, cela le rend triste, mais que sous Biden, nous sommes un gouvernement fasciste.

Quoi. Le. Putain. Rudy parle-t-il ? Vaccinations ? Il y a une loi dans les livres, une décision SCOTUS de 1906 qui permet au président d’exiger la vaccination de chaque citoyen des États-Unis. Biden ne l’a pas fait et à cause de cela, nous sommes au point mort en tant que nation alors que nous aurions dû passer bien au-delà de COVID. A part ça, nous ne savons pas du tout de quoi parle Rudy.

Pour être honnête, et c’est peut-être un peu méchant à dire, mais Rudy pourrait ne pas savoir de quoi il parle, étant donné son apparence. Nous ne sommes pas du tout heureux de dire que Rudy a l’air de ne pas bien se porter et que sa santé pourrait se dégrader.

Rudy a été invité aujourd’hui à décrire à quoi ressemble le pays sous Biden en un mot. Rudy : « Nous sommes un pays fasciste à ce stade. » pic.twitter.com/95ogBDsb9N – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 13 décembre 2021

Et le tout premier commentaire :

Projection. Rudy ressemble à un cadavre. – Carol Renza (@CarolRenza) 13 décembre 2021

Encore une fois, ce n’est pas quelque chose dont tout le monde se délecte, mais il n’a pas l’air bien. C’est peut-être juste un témoignage de la nature « prospective » de Merrick Garland que Rudy n’a pas encore été arrêté, peut-être que Rudy s’en est inquiété. Nous ne savons pas.

Le net est devenu étrange:

Je suis tellement confus. Certains jours nous sommes fascistes, d’autres socialistes et d’autres encore communistes. Qui sait? https://t.co/J2Zg7bPdpH – Tom Wharton (@TribTomWharton) 13 décembre 2021

Je pensais que nous étions une commune anarcho-syndicaliste ! https://t.co/8CAXGYfPEG pic.twitter.com/mvUxOOxxyj — Patrick (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (@naslacker) 13 décembre 2021

De nos jours, le parti républicain est si désespéré et ses idées sont si toxiques que tout ce qu’il peut faire pour gagner, c’est mentir, tricher et flatter. Ils détruisent notre démocratie pour pouvoir rester au pouvoir. https://t.co/zXRwv11eiB – MiddleAmericaMS 🇺🇸 🌊 (@MiddleAmericaUS) 13 décembre 2021

Rudy vieillit presque aussi vite que le nazi qui a bu le faux Saint Graal dans « Last Crusade ». https://t.co/1skxjlhlRP – 𝙲𝚘𝚖𝚎𝚋𝚊𝚌𝚔, 𝙼𝙳 🗽🇺🇸 (@keith_pochick) 13 décembre 2021

Un fasciste dit quoi ? https://t.co/vdcpuj8IIK – Devon Cooper (@DevonCooperUSA) 13 décembre 2021

J’ai noté au fil des ans que le GOP projette sur Dems ce dont le GOP est réellement coupable. Cela doit dérouter toute personne qui ne suit pas de près et ne comprend pas la politique américaine moderne. Ce qui inclut de nombreux électeurs américains. https://t.co/zXRwv11eiB – MiddleAmericaMS 🇺🇸 🌊 (@MiddleAmericaUS) 13 décembre 2021

Il a perdu sa gelée de cheveux et est maintenant en mode de déviation et de projection complet J’ai dû entendre à tort qu’il blâme Biden pour une Amérique fasciste Bon Dieu mec ! https://t.co/AkJ0aDP1PQ – Charlie🌲The🍃Baked🍂PotatO🍁 (@zombe1078) 13 décembre 2021

J’aimerais que ces crétins se décident. Sommes-nous fascistes ? Communistes ? socialistes ??? Décidez-vous. Et apprenez le sens de chacun d’eux. https://t.co/QU14YpXGqZ – Nancy Farmer #Président Biden #VPHarris (@NCfarmer321) 13 décembre 2021

Je pensais que Brody était un « chrétien ». Eh bien, qu’est-ce que les évangéliques de toute façon ? Je suppose que tout cela n’était qu’un mensonge, que l’amour de ton prochain et ton ne diront pas des trucs de mensonges. Ces gens ne croient pas en Dieu, ils pensent qu’ils sont tout-puissants et au-dessus des lois. https://t.co/2kcRFnkjXU – MiddleclassVote (@Voter99percent) 13 décembre 2021

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout