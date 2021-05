Maladie à coronavirus (Covid-19): tout ce que vous devez savoir sur les variantes, les symptômes et le traitement de Covid-19

Le traitement du coronavirus dépend de la gravité de la maladie, c’est-à-dire légère, modérée et sévère. (Source de la photo: PTI)

Symptômes et prévention du coronavirus, types de coronavirus: L’Inde est au milieu de la deuxième vague de Covid-19 et a enregistré la plus forte augmentation du nombre de nouvelles infections à coronavirus au monde ce mois-ci. Cette poussée soudaine a laissé la plupart des États, y compris la capitale nationale Delhi et la capitale financière Mumbai, à court de lits d’hôpital, d’équipement de sauvetage à oxygène et de médicaments. Alors que les experts étudient la raison de cette poussée inattendue, l’Organisation mondiale de la santé a classé la variante B.1.617 du coronavirus, qui a été identifiée pour la première fois en Inde, comme une “ variante préoccupante ” au niveau mondial. La variante a été trouvée jusqu’à présent dans 17 pays, ce qui soulève une préoccupation mondiale.

«Nous classons cela comme une variante préoccupante au niveau mondial. Certaines informations disponibles suggèrent une transmissibilité accrue », a déclaré lundi Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19, lors d’un briefing à Genève.

Types de coronavirus: combien de types de coronavirus existe-t-il?

Le développement a une fois de plus déplacé l’attention vers différents types de variantes ou types de coronavirus en Inde. Il existe différents types de variantes de Covid-19 en Inde. Mais globalement, il existe quatre types de souches de coronavirus qui infectent les humains et sont responsables de la plupart des cas. Il existe d’autres types mais ils sont spécifiques à une région.

Les types de variants de coronavirus sont – le variant Covid-19 Brésil, qui était officiellement connu sous le nom de variant «B.1.1.28»; La variante Covid-19 Afrique du Sud, officiellement connue sous le nom de variante «B.1.351»; La variante Covid-19 UK, officiellement connue sous le nom de variante «B.1.1.7»; Variante Covid-19 N440K (B.1.36) et variante Covid-19 E484Q. La souche N440K était répandue dans les États du sud comme l’Andhra Pradesh, le Karnataka et le Telangana en décembre 2020 et janvier et février 2021. Cependant, elle a considérablement baissé en mars et maintenant la part de N440K parmi les points positifs est très minime.

Actuellement, B.1.617 et B.1 sont les principales souches identifiées à partir des échantillons prélevés dans le sud de l’Inde. Ils sont considérés comme très contagieux et se propagent également dans les groupes d’âge plus jeunes, à l’exception des adultes.

En dehors de ces variantes, il existe également des mutations du coronavirus. Les types de mutations Covid-19 qui sont répandus en Inde sont: la souche Covid-19 Double Mutant et la souche Covid-19 Triple Mutant.

Symptômes du coronavirus: combien de temps dure le symptôme du coronavirus?

Certains des symptômes très courants de l’infection à coronavirus sont la fièvre et la toux sèche. Les maux de tête, les maux de gorge, la congestion nasale, les douleurs musculaires ou les courbatures sont d’autres symptômes. Certains patients peuvent même avoir de la diarrhée. Certains peuvent également avoir une perte de goût et d’odeur. Cependant, il faut noter que nombreux sont ceux qui ne développent aucun symptôme et ne se sentent même pas mal. Il est donc très courant qu’une personne soit positive à Covid-19 et qu’elle n’ait pas de fièvre. Cependant, il faut consulter immédiatement un médecin s’il présente l’un de ces signes – difficulté à respirer, douleur persistante dans la poitrine et incapacité à rester éveillé.

Si une personne est exposée au coronavirus, les symptômes peuvent commencer à apparaître entre 1 et 4 jours après avoir été infecté par le virus. Le profil de fièvre des personnes infectées par Covid-19 peut varier d’une personne à l’autre. Dans certains cas, une personne peut ressentir de l’anxiété.

Coronavirus Faire face: Comment arrêter de s’inquiéter de Covid-19, la santé mentale pendant Covid-19

La gestion de la santé mentale pendant la crise du coronavirus est l’un des facteurs les plus importants. La plupart du temps, un patient atteint de coronavirus doit s’isoler et la solitude peut augmenter le stress et l’anxiété. Cela peut aggraver la santé mentale de la personne. Afin de vous tenir à l’écart des effets mentaux et psychologiques de Covid-19, vous devez essayer les choses ci-dessous:

Prenez des pauses pour lire ou regarder les informations sur la pandémie. Prenez soin de votre corps. Cela signifie: manger sainement, dormir suffisamment, faire de l’exercice régulièrement, faire de la médiation. Essayez de vous livrer à des activités qui vous intéressent.

Conseils de prévention du coronavirus: comment se protéger de Covid-19?

La maladie est de loin imprévisible, mais il y a certaines choses que les gens peuvent faire pour se protéger de l’infection à coronavirus. Voici quelques conseils de prévention des coronavirus qui peuvent être utiles pour contrôler la propagation de l’infection à coronavirus.

Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou nettoyez-les avec un désinfectant à base d’alcool. Cela tue les virus qui peuvent se trouver sur votre main à cause du contact avec une surface infectée.Évitez de vous toucher les yeux et la bouche.Le port de masques est important pour maintenir une bonne hygiène respiratoire.Suivez le protocole de distanciation sociale c’est-à-dire maintenez une distance d’au moins 1 mètre de l’autre. personne.

Le coronavirus est une maladie hautement infectieuse et ne peut être maîtrisée que si chacun de nous suit les directives nécessaires.

Test de coronavirus: procédure et types de test Covid-19, quand se faire tester pour Covid?

Une personne doit se faire tester pour Covid-19 si elle présente l’un des symptômes mentionnés ci-dessus. Ceci est important car les tests peuvent identifier si vous êtes Covid positif ou Covid négatif. Le résultat du test de coronavirus peut être utile pour fournir le bon traitement si nécessaire. Il est important de passer le test car il vous permettra de vous auto-isoler au bon moment et aidera à prévenir la propagation de la maladie. Les experts suggèrent même que les personnes qui sont entrées en contact étroit avec des personnes infectées devraient également être testées, qu’elles présentent ou non des symptômes. De plus, il n’y a pas de meilleur moment pour faire le test après avoir été exposé au virus. Habituellement, la première semaine est considérée comme cruciale pour ceux qui sont exposés au virus. Souvent, se faire tester après 4 à 5 jours d’exposition est considéré comme approprié.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des types de tests Covid largement utilisés:

La méthode de test la plus précise de nos jours est la RT-PCR ou test de réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse en temps réel. Ce test détecte l’ARN du virus présent dans les échantillons de l’hôte comme les prélèvements nasaux ou oraux et la salive. Une personne peut obtenir le résultat du test généralement en 2-3 jours. Le test rapide d’antigène prend généralement 15-30 minutes pour déclarer les résultats. Cependant, il n’est pas considéré comme le test le plus précis pour le COVID-19.

Traitement du coronavirus: directives de traitement Covid-19, dernier traitement contre le coronavirus

Le traitement du coronavirus dépend de la gravité de la maladie, c’est-à-dire légère, modérée et sévère. Dans les cas bénins, un patient doit surveiller la température et la saturation en oxygène à domicile et consulter un médecin en cas de difficulté à respirer. Vous trouverez ci-dessous les dernières directives publiées par l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS).

Conseils cliniques pour la prise en charge des patients adultes atteints de Covid-19. (Source de l’image: ICMR)

Vaccin contre le coronavirus: types et noms des vaccins Covid-19?

Le Drugs Control General of India a récemment autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin russe Sputnik V Covid-19. Cela en fait le troisième vaccin à être autorisé. Les deux vaccins déjà administrés sont Covishield et Covaxin.

Alors que Covaxin est fabriqué par Bharat Biotech en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) et l’Institut national de virologie, Covishield a été développé par le Serum Institute of India (SII) de Pune et l’Université AstraZeneca-Oxford.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.