En Amérique, l’apogée des célibataires Détroit n’est pas arrivé avant le Frères d’armes phénomène de l’album de 1985 les a mis sur à peu près tous les classements que vous pouvez imaginer. Mais alors qu’ils se préparaient à cela, le 8 janvier 1983 leur a apporté une entrée au Billboard Hot 100 avec « Maladie industrielle » un favori radio rock de l’album sorti quelques mois auparavant, L’amour sur l’or.

La chanson, qui à un peu moins de six minutes était la plus courte de l’album, était Mark Knopfler‘s prend généralement en compte le déclin qui s’était alors installé dans l’ensemble de l’industrie manufacturière britannique. « La force de travail est dégoûtée, baisse les outils et marche », a-t-il écrit. « L’innocence est blessée, l’expérience ne fait que parler / Tout le monde demande des dommages-intérêts et tout le monde est d’accord / Que ce sont des symptômes classiques d’un resserrement monétaire. »

Les paroles faisaient également une référence intelligente à « l’affaissement du brasseur », l’expression qui décrivait la perte de libido due à une consommation excessive d’alcool, mais qui avait un autre sens pour Knopfler. Comme les fidèles le savent, Brewers Droop était le groupe qui a récemment présenté à la fois l’écrivain-guitariste et futur membre de Dire Straits Pick Withers, qui a joué sur « Industrial Disease ». Les deux faisaient partie de la formation du groupe précédent vers la fin de leur parcours en 1973.

« Industrial Disease » en était déjà à sa 11e semaine dans le palmarès Billboard des chansons les plus jouées à la radio rock américaine lorsque le single est entré dans le Hot 100. Il a été soutenu par « Solid Rock », un autre des premiers favoris du groupe, du groupe Faire des films album.

En tant que 45, « Disease » n’a pas réussi à faire un croisement significatif, culminant au n ° 75 et totalisant seulement quatre semaines sur le graphique, mais la chanson a été un succès substantiel au Canada et l’album parent a continué de se vendre et à la hauteur de son nom. avec la certification or de la RIAA en 1986. À ce moment-là, la prise de contrôle américaine – et mondiale – de Dire Straits était pleinement effective.

