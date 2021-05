Maladie X: un scientifique affirme que la future pandémie pourrait «tuer» les pubs pour de bon | UK | Nouvelles

La maladie X est un terme donné par l’Organisation mondiale de la santé et des scientifiques à un virus hypothétique inconnu qui pourrait provoquer une future pandémie. En janvier, près de 10000 pubs, clubs et autres locaux agréés ont fermé définitivement au cours de la première année de la pandémie de coronavirus. Aujourd’hui, un scientifique craint qu’une future pandémie ne «tue» définitivement le pub britannique.

Le professeur Lidia Morawska, de l’Université de technologie du Queensland, a appelé Boris Johnson à adopter de nouvelles lois pour assurer la sécurité des espaces publics.

Elle a partagé que “de très nombreux scientifiques” ont passé l’année dernière frustrés avec les gouvernements sur le danger des virus en suspension dans l’air, et ont recommandé une ventilation accrue dans les espaces intérieurs.

Elle a déclaré: «Covid n’est pas la première pandémie de l’histoire de l’humanité et donc s’attendre à ce que ce soit la dernière serait une naïveté.

«Si vous investissez dans une meilleure ventilation maintenant, vous économiseriez des milliards en fonds du NHS …

«Si les Britanniques disent au gouvernement que nous avons besoin d’une meilleure ventilation pour être protégés, le gouvernement le fera; si les gens s’en moquent, ils ne le feront pas. “

S’adressant au Daily Star, le professeur Morawska a déclaré que le gouvernement devait apprendre de la pandémie de Covid avant un autre virus.

Elle a déclaré à la sortie: «Le verrouillage a été la leçon la plus difficile que nous puissions imaginer et ce sera une leçon qui sera oubliée très, très rapidement dès que le monde reviendra à la normale, il est donc temps d’y prêter attention.

«Les pubs étaient fermés, tout était fermé.

«Si nous savions ce que nous faisions, les verrouillages n’auraient peut-être pas été aussi durs qu’ils l’étaient et la vie aurait été plus facile.

“Il est maintenant temps de faire en sorte que cela ne se reproduise plus.”

Au cours de la dernière année, il y a eu une réduction nette de 5 975 établissements autorisés à travers la Grande-Bretagne, selon un rapport de CGA et AlixPartners.

Près de 10000 sites ont fermé définitivement pendant la pandémie de Covid, avec une augmentation de 175% des fermetures nettes par rapport à 2019.

Les auteurs ont averti que 2021 devait entraîner de nouvelles fermetures en raison de l’impact d’une saison de Noël perdue et de nouveaux verrouillages, déclarant que “la survie reste le nom du jeu”.

L’organisme industriel UKHospitality a également estimé que 640 000 emplois ont été perdus dans le secteur au cours de l’année malgré le soutien du gouvernement.

M. Johnson a annoncé hier que le Royaume-Uni déploierait des «vaccinations contre les surtensions» pour les personnes de plus de 50 ans et les personnes cliniquement vulnérables au milieu des craintes que la variante indienne de Covid ne se propage à travers le pays.

Pour ceux qui font partie des groupes, l’écart entre une première et une deuxième dose de vaccin Covid sera ramené de 12 à huit semaines, et l’armée sera déployée à Bolton et Blackburn avec Darwen, où la variante indienne est en plein essor, pour aider à la vaccination. .

Le Premier ministre a déclaré: «Je ne crois pas, d’après les preuves actuelles, que nous devons retarder notre feuille de route, et nous poursuivrons notre plan pour passer à l’étape 3 en Angleterre à partir de lundi.

«Mais je dois dire avec vous que cela pourrait perturber gravement nos progrès et rendre plus difficile le passage à l’étape 4 en juin, et je dois à nouveau souligner que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité du public.»

Hier, 637 325 doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées, 209 284 étant les premières doses et 428 041 les secondes doses.

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a déployé 36 115 955 premières doses et 19 319 010 secondes doses de jabs Covid.

Hier, 2193 cas supplémentaires et 17 décès ont également été enregistrés dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au total, 4 446 824 cas et 127 668 décès ont été enregistrés au Royaume-Uni.