Malaga accueille le CF Fuenlabrada lors de la huitième journée

02/10/2021 à 16:00 CEST

Les Fuenlabrada voyage ce dimanche à La roseraie se mesurer avec Malaga dans son huitième tour de la deuxième division, qui débutera à 16h00.

Les Malaga atteint le huitième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Du vrai sportif dans le match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des sept matches disputés jusqu’à présent et cumulent un chiffre de 10 buts encaissés contre six en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le CF Fuenlabrada réussi à vaincre le Carthagène 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Pedro Léon, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Malaga. Avant ce match, le CF Fuenlabrada ils avaient remporté deux des sept matchs disputés en deuxième division cette saison, avec un total de sept buts pour et cinq contre.

Concernant la performance dans son stade, le Malaga ils ont gagné deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Aux sorties, le CF Fuenlabrada Il a un record d’une victoire et deux nuls en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions en La roseraie, se soldant par une défaite et un match nul en faveur du Malaga. A tour de rôle, les visiteurs ajoutent deux matchs consécutifs sans défaite dans le fief de la Malaga. Le dernier affrontement entre les Malaga et le Fuenlabrada Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est terminé sur un résultat de 0-1 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que le CF Fuenlabrada ils devancent l’équipe locale avec une avance de deux points. L’équipe de José Alberto López il se classe à la quinzième place avec huit points à son casier. En revanche, les visiteurs sont en neuvième position avec 10 points.