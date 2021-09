Malaga bat Gérone 2-0

12/09/2021 à 23h30 CEST

Les Malaga a gagné 2-0 à Gérone lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche à La roseraie. Les Malaga est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Almería par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le Gérone perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Du vrai sportif. Avec cette défaite, l’équipe de Gerundian était en dix-neuvième position après la fin du match, tandis que le Malaga est sixième.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a sorti la lumière avec un but de Paulino De La Fuente Gómez. Après cela, la première mi-temps s’est terminée par un score de 1-0.

Après la mi-parcours du match, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Malaga, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival grâce à un autre but de Paulino De La Fuente Gómez, qui a ainsi réalisé un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément dans le 90, terminant le match sur le score final de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Malaga qui sont entrés dans le jeu étaient Antonin, Jozabed et Genaro remplacement Roberto Fernandez, Kevin Médina et Alberto Escassi, tandis que les changements dans le Gérone Ils étaient Jordi Calavera, Valéry, Alejandro Baena, Borja García et Pablo Moreno, qui est entré pour remplacer Martinez Arnau, Oscar Urena Garci, Aleix Garcia, Samuel Saiz et Nahuel Bustos.

L’arbitre du duel a sorti six cartons jaunes. Des deux équipes, Daniel Martin et Jozabed de l’équipe locale et Jordi Calavera, Alejandro Baena, Ibrahim Kébé et Pol lozano L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Malaga monte à huit points et reste à la place de l’accès aux éliminatoires pour la promotion en première division et le Gérone reste à quatre points.

Le lendemain de la compétition affrontera le Malaga à domicile contre SD Ponferradina, Pendant ce temps, il Gérone affrontera à domicile contre Valladolid réel.

Fiche techniqueMálaga :Daniel Martín, Víctor Gomez, Mathieu Peybernes, Juan De Dios Rivas Margalef, Brian Cufre, Paulino De La Fuente Gómez, Luis Muñoz, Alberto Escassi (Genaro, min.87), Kevin Medina (Jozabed, min.74), Brandon Thomas et Roberto Fernandez (Antonín, min.60)Gérone :Juan Carlos, Jair Izquierdo, Bernardo Espinosa, Juanpe, Martinez Arnau (Jordi Calavera, min.46), Pol Lozano, Aleix Garcia (Alejandro Baena, min.46), Ibrahim Kebe, Nahuel Bustos (Pablo Moreno, min.74), Samuel Saiz (Borja García, min.69) et Oscar Urena Garci (Valery, min.46)Stade:La roseraieButs:Paulino De La Fuente Gómez (1-0, min. 41) et Paulino De La Fuente Gómez (2-0, min. 90)