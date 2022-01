Malaga commence les travaux du plus grand planétarium d’Europe

Les travaux de construction du futur planétarium de Malaga, qui, avec un dôme de 27 mètres de diamètre et une capacité de 400 personnes, sera le plus grand de l’UE, débutera en 2022, comme annoncé par les promoteurs du projet, dirigé par l’astrophysicien Alberto Castro-Tirado.

Le planétarium sera situé sur un terrain de 8 811 mètres carrés entre les centres commerciaux Plaza Mayor et Bahía Blanca, à côté de l’autoroute A-7, et travaille actuellement sur la sélection de sponsors, ont informé les promoteurs ce mardi dans un communiqué. .

L’installation disposera de près de mille mètres carrés pour accueillir des expositions innovantes en science et technologie, avec un accent particulier sur l’interaction avec les visiteurs, et un grand espace sera également dédié aux ateliers pédagogiques de diffusion scientifique et technologique agréable pour les plus jeunes, les écoliers. primaire et secondaire.

Dans le grand dôme de projection, des films sur divers thèmes de loisirs et de sciences seront projetés, en plus des séances de planétarium proprement dites avec des reconstitutions de la voûte céleste à différents moments et lieux.

Equipé de la technologie 8K et d’un système de son surround, l’inauguration de Le planétarium de Malaga est prévu pour 2023, avec une estimation de plus de 250 000 visiteurs annuels.