Malaga est candidat à la Copa América 2024

01/11/2022 à 18:31 CET

Malaga s’apprête à accueillir la trente-septième édition de la Sailing America’s Cup en 2024, un événement international qui offrirait « un rendement économique élevé en échange d’un investissement modéré dans les infrastructures & rdquor ;, même si des mécénats privés sont recherchés pour réduire la contribution publique.

Cela a été souligné par le maire de Malaga, Francisco de la Torre, ce qui a assuré que les organisateurs de cet événement sportif sont « très intéressés & rdquor; dans la ville pour « la combinaison de l’emplacement stratégique, du climat, du régime des vents, de la culture et de l’histoire, des infrastructures, de la connectivité, de la qualité et de la capacité hôtelière & rdquor ;.

De la Torre, qui s’est exprimé mardi dans le débat sur l’état de la ville, a souligné que cet événement est « le plus vieux trophée du monde et l’un des événements sportifs ayant le plus grand impact mondial & rdquor ;; et il a insisté sur le fait que le coût de ce projet incombe aux parrainages privés.

La proposition de Malaga, dont la coordination est « al parlé & rdquor; avec la Junta de Andalucía, le Conseil provincial, l’Autorité portuaire et les ports de l’État et avec le ministre de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, « seulement & rdquor; Il nécessite une adaptation dans une zone du port où se trouveraient les bases des équipes.

De la Torre a déclaré que depuis octobre, ils «étudient cette possibilité et analysent les rapports d’impact & rdquor; des différents sites où s’est déroulée l’America’s Cup ces 15 dernières années, une compétition de 6 équipes dont chacune gère un budget d’environ 120 millions.

Le maire a affirmé que certaines de ces équipes commenceraient à s’installer dans la ville entre la fin de cette année et le début de la prochaine, en 2023 les compétitions préliminaires commenceraient et au premier trimestre de 2024 la finale aurait lieu, ce qui aurait place Malaga en » close-up global & rdquor ;.

Le chef du PSOE à la mairie de Malaga et secrétaire provincial du parti, Daniel Perez, a indiqué qu’ils devraient étudier les circonstances de la célébration de cette Copa América dans d’autres villes et a demandé à De la Torre de « ne pas toujours demander au gouvernement central de rechercher des investissements & rdquor; et soyez « plus sérieux ».