Malaga, la deuxième province avec le plus de trajets en BlaBlaCar sur le pont du Pilar

Nouvelles connexes

BlaBlaCar continuer à récupérer et améliorer ses chiffres d’utilisateurs. La fin des restrictions, le pont du Pilar et la grève des machinistes de la RENFE ont aussi fait le réseau social ce week-end a dépassé le nombre de voyages par rapport à 2019.

L’entreprise a repris ses activités en juin 2020, mais la reprise a été lente. Cependant, l’été 2021 s’est transformé en un succès inattendu, car la plate-forme a retrouvé son pouls et a atteint les mêmes dates d’activité que l’été dernier normalement. Maintenant, comme indiqué par la société, ils continuent avec des chiffres beaucoup plus élevés.

Selon les données publiées par l’entreprise, 34% des trajets effectués le long de ce pont ont pour origine ou destination l’Andalousie. C’est-à-dire que sur les 200 000 voyages publiés, près de 70 000 ont la communauté comme protagoniste. Et Malaga ? La province recevra près d’un voyage sur quatre.

Si la moyenne nationale s’améliore de 30% sur le pont du Pilar en 2019, à Malaga les chiffres sont bien meilleurs pour BlaBlaCar : l’activité à Malaga est de 45% meilleure que dans la dernière période de référence normalement. Plus de 16 000 itinéraires ont la province comme référence.

Le podium des itinéraires les plus populaires est occupé, en premier lieu, le voyage entre Malaga et Grenade, le second celui qui relie Malaga et Marbella et le troisième avec Séville. Pour trouver le premier voyage qui relie la province à des lieux extérieurs à la communauté, vous devez vous rendre au quatrième lieu, où se trouve Madrid.

Parmi les dix destinations, seule celle mentionnée dans la capitale quitte Despeñaperros. Le reste : Antequera, Cordoue, Almeria, Algeciras, Jerez et Estepona. Les quatre jours de repos que prévoit ce pont qui Il dure jusqu’au mardi 12 octobre Ils ont conduit de nombreux touristes à chercher à Malaga un endroit pour traverser le pont.

Dans ce sens, Florent Bannwarth, directeur des opérations de BlaBlaCar pour l’Espagne et le Portugal, a assuré que « les chiffres d’activité record des derniers jours confirment la tendance que nous observons depuis fin août : la voiture partagée a récupéré et même dépassé les niveaux d’activité de 2019″, et ajoute, « le contexte actuel de la grève des trains et de la hausse du prix de l’essence amène les usagers qui souhaitent se rendre au pont du Pilar à rechercher un moyen de déplacement économique et efficace ».

Suivez les sujets qui vous intéressent