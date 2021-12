Malaga revient à la charge pour Vadillo

30/12/2021 à 16h44 CET

Roger Payro

La solution au « cas Vadillo » peut passer par Malaga. Alors que le journal ‘Málaga Hoy’ a avancé ce mercredi, la boîte boquerón veut le transfert du footballeur, condamné à l’ostracisme à l’Espanyol.

L’extrême n’entre pas dans les plans de Vicente Moreno -à peine six minutes en trois matchs- et il ne l’a pas fait dans Second, bien que la promotion l’ait obligé à exécuter son option d’achat. Le club n’a pas trouvé d’issue l’été dernier malgré le fait que Malaga était une équipe qui s’intéressait à lui et maintenant l’entité de Martiricos revient à la charge.

Le salaire élevé que perçoit Vadillo, dépassant le million d’euros, est le principal frein mais la volonté des trois parties de parvenir à un accord devrait le compenser. L’ailier a besoin de se sentir à nouveau footballeur et à La Rosaleda, ils lui promettent un rôle important.

La relation entre l’Espanyol et Malaga est très bonne et c’est un atout qui joue en faveur du transfert que les Andalous veulent voir se concrétiser. Tous deux négocient, en parallèle, l’arrivée de Fran Mérida, ce qui ne compte pas non plus pour Moreno.