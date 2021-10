Malaika Arora s’associe à Kapiva en tant qu’ambassadrice de la marque et investisseur

Arora a annoncé cette association sur son compte Instagram.

La marque de nutrition ayurvédique D2C Kapiva s’est associée à Malaika Arora en tant qu’ambassadrice de la marque et investisseur stratégique. Elle s’est associée à la marque pour montrer sa confiance envers les solutions de produits d’Ayurveda et de Kapiva pour divers problèmes de style de vie auxquels sont confrontés les millennials, a déclaré la société dans un communiqué officiel. Arora a annoncé cette association sur son compte Instagram.

En tant qu’ambassadrice de la marque, Arora sera également un mentor en bien-être à la Kapiva Academy of Ayurveda. Kapiva Academy of Ayurveda est une initiative de Kapiva, formée avec une vision à long terme pour augmenter la conscience des gens sur l’Ayurveda comme solution à leurs problèmes de mode de vie. Il se compose de médecins, de nutritionnistes, de technologues en alimentation, d’innovateurs dans le domaine des experts en bien-être ayurvédique et d’écrivains ayurvédiques, entre autres.

« Je crois fermement en l’Ayurveda et j’utilise les produits Kapiva depuis longtemps, donc collaborer avec eux est venu tout naturellement. Ce qui m’a vraiment attiré chez Kapiva, c’est qu’ils ont été en mesure d’apporter des solutions ayurvédiques fondées sur la recherche dans des formats savoureux et pratiques. Je suis heureux de faire partie de ce voyage stimulant où je peux simplifier l’Ayurveda pour la majorité des Indiens et leur permettre de comprendre les solutions de soins de santé préventifs », a déclaré Arora.

« Nous sommes ravis qu’une passionnée de fitness et de bien-être comme Malaika Arora ait fait confiance à notre marque non seulement en tant qu’ambassadrice de la marque, mais également en tant qu’investisseur en capital. Nous servons plus de deux millions de consommateurs avec des solutions ayurvédiques au format moderne soutenues par la recherche et avec la participation de Malaika, nous espérons les porter bientôt à 10 millions de consommateurs. Malaika est l’incarnation parfaite de nos valeurs qui consistent à s’efforcer d’être meilleur à tous égards et à adopter une approche holistique de la santé globale. Nous sommes convaincus qu’elle serait en mesure de défendre l’idéologie de la marque et de faire avancer notre cause », a ajouté Shrey Badhani, co-fondateur de Kapiva.

Lire aussi : Fanta célèbre les fans colorés du cricket lors de la Coupe du monde ICC masculine T20

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.