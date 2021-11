Malakai Black s’ouvre sur le fait d’être autorisé à libérer sa créativité dans AEW avec Tony Khan, possible écurie House of Black et ses derniers plans à la WWE

Malakai Black est un homme que de nombreux fans savaient depuis longtemps qu’il pourrait être une force de premier plan dans la lutte professionnelle et maintenant il le prouve dans AEW.

Le Néerlandais a atterri à AEW cet été après avoir été libéré par la WWE en juin et la créativité évidente de son nouveau personnage a instantanément attiré l’attention des fans de catch du monde entier.

Malakai Black a été un succès instantané dans AEW

La semaine où AEW Full Gear devrait se dérouler à Minneapolis, Minnesota, talkSPORT a eu la chance de rattraper le joueur de 36 ans et de choisir son cerveau.

Faire de House of Black une écurie, si Buddy Matthews était inclus…

« Il y a toujours des pensées, des idées et des plans que j’ai. Je pense que pour la majeure partie de ma carrière maintenant, c’est encore à venir, je pense que Buddy et moi allons être liés quoi qu’il arrive.

« Que ce soit à la télévision, des indépendants ; Je ne pourrai jamais lui échapper complètement parce que ce que nous avons fait là-bas [WWE] eu un impact sur le statu quo.

«Je me souviens quand cela s’est produit, la raison pour laquelle cela s’est produit si souvent est que lorsque nous avons fait ce premier match, cela a un peu tourné le oui.

« Je me souviens être entré et Paul [Heyman] en disant « Hé, nous voulons donc recommencer ce match parce que les notes étaient vraiment bonnes, alors reprenons. »

Malakai Black – alors connu sous le nom d’Aleister Black – a fait de la magie avec Buddy Matthews

Et on se dit ‘OK, ouais, cool.’ Ils disent « Pouvez-vous faire quelque chose de similaire ? » Je suis comme ‘Oui.’

« Parce que Buddy est une personne très créative. Je pense que lui et moi sommes le mélange parfait entre moi lui disant de ralentir et lui donnant plus de choses à penser.

« Ensuite, nous l’avons fait pour la troisième fois parce que Vince [McMahon] a tellement aimé le match qu’il s’est dit : « Continuons avec ça ! J’avais vraiment l’impression que nous avions fait quelque chose de bien, à l’époque. Les gens en parlent encore maintenant.

« Pour House of Black, il y a toujours des choses auxquelles je pense. Mais je ne sais pas si Buddy serait un gars qui serait dedans par opposition à un gars qui serait contre.

« Je ne sais pas ce qu’il pense de l’affaire House of Black, je ne sais pas. Mais encore une fois, je pense que nous sommes de meilleurs rivaux que des alliés, mais qui sait ce que l’avenir nous réserve.

Malakai Black a fait un début de vie impressionnant dans AEW

« J’ai pensé à mettre des gens. Abandonner serait quelqu’un qui conviendrait parfaitement. Elle pourrait utiliser quelque chose comme pour vraiment s’établir, l’utiliser comme base pour s’enraciner dans le sol et commencer à grandir. Elle aurait une place solide et une franchise.

« Le Boucher et La Lame conviendraient. À un niveau différent, Brody King conviendrait. Évidemment, c’est l’un de mes meilleurs amis, mais du point de vue de la lutte, il a une certaine esthétique qui correspondrait.

« Nous savons ce qui se passe avec Ring of Honor, mais je ne sais pas quelle sera sa prochaine entreprise. Je pense qu’en ce moment il se demande ce qu’il va faire.

« Mais je pense qu’avec House of Black, vous pouvez aller de plusieurs façons. Il y a aussi l’attrait de, et si House of Black n’était que le nom que j’ai pour ma base de fans ? C’est ce que c’est maintenant.

Sur qui l’idée était d’affronter Cody Rhodes sur le chemin de…

« C’était l’idée de Tony en accord avec Cody. Pas grave – affrontez l’un des meilleurs lutteurs du monde, l’un des plus grands noms, les plus grandes lignées du monde de la lutte professionnelle et quelqu’un qui est en charge d’une grande partie de cette entreprise – pas de pression [laughs].

« J’ai énormément de respect pour Cody. Ce n’était pas une question de tombé pour moi, c’était de savoir jusqu’où je pouvais pousser Cody.

«Le gars qui aurait normalement atteint les cordes me frappait au visage. Ou le gars qui au début n’aurait pas pensé à me mettre à travers une table parce qu’il est trop un gars qui respecte les règles, il m’a fait passer à travers la table.

Cody Rhodes a fini par être le premier fleuret parfait pour Malakai Black

« Il y a beaucoup de choses que je lui ai fait faire qu’il n’aurait pas nécessairement fait au départ. C’est comme si j’avais failli faire un peu trop beau travail… »

«Je pense qu’il s’entremêlera pendant toute la durée de mon voyage à AEW – qui, j’espère, sera une très longue période pour moi. Je ne fais qu’effleurer la surface. Je ne pense pas que je me débarrasserai jamais totalement de Cody, mais je ne veux pas non plus me débarrasser de Cody.

Un clin d’œil à Dante Martin après leur match…

«Je pense que pour un enfant au début de la vingtaine, d’avoir la capacité qu’il a, ce match pour moi était une façon de dire que c’était décisif. Il est intrépide. Il est extrêmement talentueux. Il est un peu en avance sur lui-même, mais c’est là que des gens comme moi interviennent pour le ramener un peu plus.

« D’un point de vue compétitif, je pense qu’il a la capacité, s’il garde le bon cap, d’avoir cet effet Will Ospreay sur la lutte de haut vol. Et c’est un éloge incroyablement élevé.

« Que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, Ospreay est un gars qui, quand je l’ai vu, je lui ai dit – et vous pouvez lui demander ceci – » Si vous maintenez le cap, vous allez changer la partie haute de la lutte. Idem avec Ricochet.

Malakai Black a montré du respect à Dante Martin après leur rencontre

« Il appartient à cette catégorie avec Will Ospreay et Ricochet. Quand j’ai rencontré Will Ospreay, tout ce qu’il voulait être, c’était Ricochet, ce que je reçois parce que Ricochet change la donne.

« Si nous parlons de ces gars, nous parlons des Amazing Reds, des Rey Mysterios, des Kentas et des [Naomichi] Marfufujis; les gars qui, dans ce cadre plus moderne, ont changé le paysage de la lutte.

«Même un gars comme Brock Lesnar, qui a complètement changé tout le paysage de la lutte, Roman Reigns le fait en ce moment, ne faisant qu’ajouter à l’héritage. Je pense que si Dante maintient le cap, il peut avoir cet effet.

« Il pouvait faire quelque chose dans la lutte et ce signe de tête pour moi était une reconnaissance que » tu m’as donné une course pour mon argent que je ne m’attendais pas, tant mieux pour toi, gamin. « »

Sur ce qui devait se passer dans sa dernière querelle à la WWE avec Big E…

«La seule note que j’ai jamais reçue, c’est que cela allait nous mener à moi et à lui à SummerSlam. C’est tout ce que je sais et après ça, c’était ce que ça allait être.

«Il a remporté le titre exactement deux mois après ma libération et il était un peu dans les limbes, mais très rapidement, ils l’ont construit pour, à juste titre, être le champion.

«C’est drôle parce que j’ai fait quelque chose à ma manière qui a attiré l’attention de la lutte professionnelle et il a fait quelque chose qu’il s’était fixé depuis le début de son parcours dans la lutte professionnelle.

Les fans pensaient que nous obtenions Aleister Black contre Big E, mais ce n’était pas le cas

« Alors je lui ai envoyé un message et il m’a renvoyé le meilleur message. Nous étions comme l’homme, quelle différence deux mois peuvent faire pour deux individus qui ont été fondamentalement perdus dans le remaniement qui ont été mis en place pour faire de grandes choses, mais ensuite en quelque sorte étouffés.

« En deux mois, tout a changé pour nous deux. J’ai beaucoup d’amour et d’appréciation pour Big E, et de respect. »

Pouvoir libérer sa créativité dans AEW et travailler plus directement avec le patron, Tony Khan…

« Tony est un gars unique. Personne très unique, très énergique, très passionnée, très motivée et cela déteint sur nous tous. Tous ceux qui sont là-bas veulent faire de l’AEW un endroit meilleur. Cela n’a jamais été un endroit contre un autre pour moi, j’aime la lutte professionnelle et je veux faire de mon métier le meilleur possible où que je sois.

« Mais je ressens une grande loyauté envers Tony en raison de l’opportunité qu’il m’a donnée. Je suis vraiment heureuse d’avoir une relation avec Tony où je peux communiquer avec lui, si besoin, au quotidien.

« Je ne le fais pas, parce que je ne veux pas trop le déranger [laughs]. Il est occupé à diriger un club de football et une équipe de football américain, tu sais ? Mais c’est très différent de ce à quoi je suis habitué.

./discussionSPORT

Tony Khan a redynamisé le business de la lutte avec AEW

« Au début, je devais définitivement m’y habituer parce que j’étais habitué à tout sauf à ça. Je pense que si vous êtes capable d’exister dans l’environnement de la WWE, je pense que passer à une entreprise comme AEW est utile. Je suis content d’avoir suivi le rythme que j’ai fait avec la WWE parce que cela a fait de moi un meilleur joueur.

«J’ai tellement plus de perspicacité pour être un lutteur à la télévision et être un personnage, travailler cela à la télévision. Je suis vraiment reconnaissant pour tout cela. Mais maintenant, je peux mettre tout cela en œuvre d’une manière qui réponde à tous mes besoins créatifs [in AEW].

« Si vous regardez les chiffres, ce que nous avons fait a été un grand succès, donc je suis juste très heureux de ce que nous avons fait. »

Découvrez AEW Full Gear ce samedi 13 novembre avec FITE