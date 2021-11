Malala est diplômée de l’université d’Oxford et célèbre avec son mari

Félicitations pour l’un des diplômés les plus célèbres de l’Université d’Oxford : Malala Yousafzai!

Bien qu’elle ait obtenu son diplôme en philosophie, politique et économie en 2020, la militante de 24 ans, qui est devenue il y a sept ans la plus jeune lauréate du prix Nobel, a enfin pu enfiler ses robes de cérémonie et traverser la scène à l’un des les récentes cérémonies de remise des diplômes de l’université anglaise.

L’événement était initialement prévu pour mai 2020 mais a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. En conséquence, la prestigieuse université n’a repris les cérémonies de remise des diplômes qu’en septembre 2021, selon son site Web.

Le vendredi 26 novembre, Malala a publié sur Instagram une série de photos qui la montrait virevoltant dans ses robes noires et blanches, souriant avec des amis et posant devant des monuments emblématiques de l’Université d’Oxford, notamment le pont des soupirs.

D’autres images ont vu Malala recevoir d’adorables bisous sur les joues de ses parents, Ziauddin Yousafzai et Toor Pekai Yousafzai, et une avec son nouveau mari Asser Malik.