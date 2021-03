Malcolm Cecil, collaborateur de Stevie Wonder, est décédé à 84 ans

Tôt ce matin, icône incontournable du synthétiseur et pionnier du jazz Malcolm Cecil est décédé après une longue bataille contre une maladie inconnue. Cecil est parti avec l’un des CV les plus diversifiés et les plus accomplis de l’histoire de la musique, depuis ses débuts en tant que membre fondateur de The Jazz Couriers dans les années 50 jusqu’à son jeu avec le groupe révolutionnaire de blues britannique, Blues Incorporated. Mais c’est le travail de Cecil en tant que co-fondateur de l’expansion Head Band de TONTO qui allait changer le cours de sa carrière (et, à plus grande échelle, de l’histoire de la musique). Aux côtés de Robert Margouleff, Cecil a formé le Bandeau Expanding de TONTO dans les années 1970 et a rapidement attiré l’attention de Stevie Wonder, qui commençait à peine sa série d’albums révolutionnaires.

TONTO est l’acronyme de «The Original New Timbral Orchestra», le premier, et toujours le plus grand, «synthétiseur analogique polyphonique multitimbral au monde». Le synthétiseur a été conçu et construit sur plusieurs années par Cecil. L’instrument a été conçu par Cecil parce qu’il avait du mal à faire jouer les musiciens dans le style qu’il souhaitait. Dans une interview avec Red Bull Music Academy en 2013, Cecil a expliqué le motif derrière la création de TONTO: «J’ai commencé à construire TONTO parce que je sentais qu’un orchestre de synthétiseurs serait absolument phénoménal et j’avais depuis de nombreuses années voulu expérimenter des sons que je ne pouvais pas faire jouer par des musiciens. Les signatures temporelles étaient l’une des choses que je ne pouvais pas faire jouer par beaucoup de musiciens.

Après avoir recruté Cecil et Margouleff pour aider sur Talking Book, Stevie Wonder a construit son son autour de la création de synthé émouvante de Cecil. Ensemble, ils ont partagé le GRAMMY 1972 du meilleur album d’ingénierie, prix non classique. De plus, le duo s’est associé à Wonder pour la première finale de Music of My Mind, Innervisions et Fulfillingness. Parlant de son temps avec Wonder, Cecil a dit un jour: «Stevie [would] appelez à deux heures du matin et dites: «Nous allons dans le studio». OK, nous serions là. Les vacances, Noël, les anniversaires, peu lui importait, c’était l’heure de Stevie. Nous avons travaillé comme ça pendant environ quatre années consécutives.

Alors que Cecil et TONTO sont les plus connus pour être associés à Stevie Wonder, Cecil a également travaillé avec un certain nombre d’artistes révolutionnaires tels que Minnie Riperton, Bobby Womack, The Isley Brothers, Gil-Scott Heron, Stephen Stills, Little Feat, et plus encore.

Écoutez le meilleur de Stevie Wonder sur Apple Music ou Spotify.