Malcolm Gladwell examine pourquoi les HBCU obtiennent un score si bas dans les classements US News & World Report College ⋆ .

Depuis 1985, US News & World Report a produit une liste des meilleurs collèges et universités du pays, et son influence sur la décision de poursuivre ses études est indéniable. On supposerait que le système de classement de la société de médias serait en grande partie exempt d’erreurs, mais il semble que les classements pourraient être biaisés contre les collèges et universités historiquement noirs, tout en ne tenant pas compte de leur valeur académique, de leur succès et d’autres facteurs.

Journaliste et auteur Malcolm Gladwell a plongé profondément dans la formule de classement top secrète de US News & World par le biais de sa série de podcasts, Revisionist History. Dans une émission spéciale en deux parties, Gladwell a expliqué comment lui et une équipe de chercheurs ont réussi à déchiffrer l’algorithme qui classe les écoles dans quatre catégories.

Le journaliste Malcolm Gladwell prend la parole au New Yorker Festival 2010 au DGA Theatre le 2 octobre 2010 à New York. (Photo par Amy Sussman/. le New Yorker)

Ces catégories sont les universités nationales, les collèges d’arts libéraux, les universités régionales et les collèges régionaux. US News & World Report compile les données recueillies auprès de plusieurs membres du corps professoral et administrateurs d’autres écoles, et ces écoles remplissent également une enquête annuelle.

Pour l’épisode Lord of The Rankings de Revisionist History, Gladwell a demandé l’aide de Kelly McConville, professeur adjoint de statistiques au Reed College et l’un de ses anciens étudiants, Huaying Qiu, les deux apparaissant sur le podcast et soulignant comment ils ont efficacement piraté l’algorithme.

Dans cette photo d’archive du 6 juillet 2021 avec la Founders Library en arrière-plan, des gens marchent le long du campus de l’Université Howard à Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin, dossier)

Reed College n’a pas participé aux sondages des classements US News & World Report depuis 1995, mais a continué à figurer sur la liste, bien que bien inférieur à la normale. En l’état, le système de classement semble presque arbitraire et encore plus lorsqu’on regarde les classements des HBCU. Dans le top 10 des HBCU du rapport, le Spelman College est en tête et classé 54 dans les rangs des National Liberal Arts Colleges.

Pour l’épisode Project Dillard de l’histoire révisionniste, Gladwell s’est concentré sur l’Université Dillard de la Nouvelle-Orléans, qui est actuellement classée 22 parmi les HBCU dans le classement et 171-221 au National Liberal Arts College – mettant le système d’évaluation par les pairs de US News & World Report sous examen plus approfondi. Gladwell a été rejoint dans l’épisode par Dr Walter Kimbrough et la paire examine le parti pris apparent contre des écoles comme Dillard et autres.

TheGrio a eu le plaisir de parler avec Gladwell pour une brève discussion sur la série en deux parties avant la diffusion du 8 juillet de l’épisode Project Dillard. Dans le chat, la nature chaleureuse et affable de Gladwell s’est légèrement refroidie lorsque le sujet s’est penché sur les raisons pour lesquelles les HBCU sont ignorés dans le classement malgré tous les decks empilés contre eux.

Des membres de la classe de finissants du Morehouse College 2002 chantent leur chanson d’école lors des cérémonies d’ouverture le 19 mai 2002 à Atlanta. (Photo d’Erik S. Lesser/.)

“Le classement US News & World Report semble vouloir dire que selon le nombre d’étudiants diplômés de l’école, meilleure doit être l’école”, a déclaré Gladwell, s’adressant à la confiance aveugle que les parents et les étudiants potentiels placent dans le classement. guider.

Il a poursuivi: «C’est un non-sens. Les taux de diplomation ne sont pas fonction de la qualité de l’enseignement à l’école. C’est en fait fonction du niveau de revenu des étudiants. Si vous venez d’une famille pauvre et que votre père perd son emploi, ou que votre mère tombe malade ou quelque chose du genre, vous devrez abandonner et rentrer à la maison. Cela n’a rien à voir avec l’école que vous fréquentez, cela a tout à voir avec la situation de la famille.

Gladwell poursuit en disant que si une école est composée d’élèves issus de familles à faible revenu, par défaut, les taux de diplomation seront plus faibles. Cela montre alors qu’il y a un problème de finances, pas de qualité de l’éducation.

“Ce que le classement dit en tant de mots, c’est qu’il pénalisera une école pour avoir tenté d’éduquer des élèves à faible revenu”, ajoute Gladwell, expliquant le processus en utilisant un juron exprimant que le système en regorge.

Une vue générale de la discussion de questions-réponses sur les « figures cachées » lors de la convocation de Spelman au Spelman College le 17 novembre 2016 à Atlanta, en Géorgie. (Photo de Paras Griffin/. pour 20th Century Fox)



«Nous avons un système qui vous dit, en tant qu’université, que si vous osez tenter votre chance avec un enfant qui n’est pas issu d’une famille de la classe moyenne supérieure, nous vous renverserons. Qu’est-ce que nous faisons? Nous sommes en 2021, c’est BS complet », a conclu Gladwell.

US News & World Report n’est peut-être pas la publication phare qu’elle était autrefois, mais sa pertinence en ce qui concerne le pipeline de l’éducation est bien trop importante pour être ignorée. En substance, le système qu’il a créé favorise largement les PWI ou les institutions à prédominance blanche, selon Gladwell.

Il désapprouve presque la position dans laquelle se trouvent les HBCU et ne prend pas en compte les facteurs extérieurs qui pourraient avoir un impact sur la trajectoire d’un étudiant, soutient l’auteur.

La plongée en profondeur de Gladwell dans le système de classement des collèges et universités US News & World Report vaut la peine d’être écoutée, en particulier pour les familles noires ou les étudiants prêts à faire ce grand pas vers l’enseignement supérieur. Des deux parties, le projet Dillard aura le plus de résonance parmi ceux qui sont curieux de connaître les HBCU et où ils se situent à l’échelle nationale par rapport à leurs homologues PWI.

Pour en savoir plus, visitez la page Histoire révisionniste de Malcolm Gladwell et commencez par l’épisode Lord of the Rankings.

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !