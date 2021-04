Malcolm Gladwell illustre les problèmes des solutions technocratiques ⋆ .

Talking to Strangers, le dernier de l’auteur à succès Malcolm Gladwell, est un livre qui explique en grande partie la situation politique actuelle. Cela explique pourquoi les gens croient à des mensonges évidents, font confiance à des gens qui manquent de crédibilité et refusent obstinément de remettre en question le mauvais jugement des autres.

Bien que Gladwell pense qu’il plonge dans la psychologie des rencontres entre étrangers, il finit en fait par explorer les mécanismes internes qui guident la conformité. Bien que ce ne soit presque certainement pas intentionnel, il donne le jeu qui a permis à tant de récits de prévaloir parmi les masses et, ce faisant, donne à ses lecteurs des informations utiles.

Lire sous cet angle, Talking to Strangers est l’un des meilleurs livres de Gladwell, juste derrière ses désormais classiques Outliers. Outre sa pertinence, son argument se trouve être plus strict et mieux étayé que d’habitude. Il garde son penchant pour les tangentes au minimum et fait un plus grand effort pour expliquer où il va avec ses exemples (contrairement à David et Goliath); il ne repose pas sa cause sur une science contestée (comme il le fait dans Blink); et son argument ne devient pas immédiatement obsolète lors de la publication (ce qui s’est produit avec Tipping Point).

Avec son dernier livre, Gladwell retient l’attention du lecteur avec des exemples et des études intéressants, prend un soin particulier à soutenir méticuleusement ses affirmations et se termine par de profondes observations sur la nature humaine.

Cela ne veut pas dire que Parler à des étrangers est parfait. Gladwell adopte parfois des récits de gauche sans aucun doute, ce qui frustrera certainement les lecteurs conservateurs informés, en particulier dans le chapitre d’introduction.

Gladwell a toujours l’habitude de mordre plus qu’il ne peut mâcher, essayant d’employer la pensée technocratique pour résoudre des problèmes moraux et philosophiques. Trop souvent, cela le conduit à simplifier à l’extrême les problèmes et à s’appuyer sur une logique bâclée qu’il devra qualifier ou inverser complètement. Heureusement, les mérites du livre l’emportent de loin sur ces défauts et en font une bonne lecture.

Vérité, transparence et couplage

Comme pour ses autres livres, Gladwell tente de répondre à une question apparemment simple: pourquoi sommes-nous si enclins à nous mal juger les uns les autres? Il encadre cela avec l’histoire de Sandra Bland, une femme noire qui a été arrêtée par un policier texan sous un prétexte fragile, placée en garde à vue, puis s’est suicidée en prison.

Selon Gladwell, cette situation découle de l’incapacité de la société à apprendre à parler aux étrangers: «Si nous étions plus réfléchis en tant que société – si nous étions en train de nous engager dans une introspection sur la façon dont nous abordons et donnons un sens aux étrangers -[Sandra] n’aurait pas fini mort dans une cellule de prison du Texas. Pour le reste du livre, il considère ce qu’il considère comme les trois principaux problèmes sous-jacents qui empêchent la connexion et précipitent les malentendus: le défaut de vérité, la transparence et le couplage.

Dans la première section concernant l’habitude de faire défaut à la vérité, Gladwell montre comment la plupart des gens donneront aux autres le bénéfice du doute et placent la barre haute pour soupçonner quiconque: «Notre hypothèse de fonctionnement est que les personnes avec lesquelles nous traitons sont honnêtes.» Cela signifie que la plupart des gens ont l’habitude d’ignorer les signaux d’alarme potentiels indiquant une tromperie.

Comme à son habitude, Gladwell illustre et prouve son propos avec les exemples les plus intéressants qu’il puisse trouver, notamment Adolf Hitler, Bernie Madoff, l’entraîneur Jerry Sandusky, des agents doubles cubains et des criminels en attente de jugement. Malgré les signes évidents que ces gens mentaient, souvent pendant des années, tout le monde autour d’eux les croyait, même ceux qui avaient toutes les raisons de douter d’eux. Gladwell explique comment tout le monde a automatiquement assumé l’honnêteté, préférant l’histoire donnée à la possibilité que l’autre personne soit un meurtrier de masse, un escroc colossal, un pédophile, un espion ou un criminel invétéré.

Dans la plupart des cas, ceux qui ne font pas confiance ont raison. Dans des cas exceptionnels, il faut un «sacré fou», quelqu’un qui va à contre-courant pour soupçonner un personnage populaire et l’appeler quand personne d’autre ne le fera.

Alors que l’on pourrait penser que Gladwell suggérerait que ses lecteurs apprennent du saint fou, il soulève surtout ceci afin de décourager une telle suspicion continuelle: «Assumer le meilleur des autres est le trait qui a créé la société moderne. … Mais l’alternative – abandonner la confiance comme moyen de défense contre la prédation et la tromperie – est pire. Il y a peut-être un juste milieu entre ces deux extrêmes, mais Gladwell reste généralement silencieux à ce sujet, préférant excuser ceux qui sont trompés plutôt que d’offrir des stratégies sur la façon de se prémunir contre les trompeurs.

Dans la section suivante, Gladwell aborde la question de la transparence, l’idée que les gens peuvent «lire» les autres d’après leur apparence. Il appelle cette idée «l’erreur entre amis» car elle suppose que les gens sont aussi transparents dans leurs émotions que les personnages de la sitcom «Amis». C’est une erreur. Sur la base de diverses études sur le sujet, il s’avère que la plupart des gens, même les interrogateurs expérimentés, sont assez mauvais pour lire les autres à partir de leurs expressions. Premièrement, les expressions faciales et les tons ne sont pas universels; et deuxièmement, l’apparence de nombreuses personnes ne correspondra pas à ce qu’elles ont l’intention d’exprimer.

Pour faire ce point, il discute des cas d’Amanda Knox et de la consommation excessive d’alcool sur les campus universitaires. Malgré les preuves du contraire, la police italienne a accusé Knox de meurtre en raison de son comportement et de ses expressions étranges. Certes, il y a évidemment plus dans l’histoire de Knox, que Gladwell explore, mais ses points sur la transparence ont frappé à la maison et renforcent son argumentation globale.

En revanche, ses points sur la consommation d’alcool à l’université et l’idée de la myopie induite par l’alcool semblent s’écarter de cette idée. Gladwell semble indiquer que l’alcool élimine la possibilité d’appliquer la transparence pour juger les autres – ce qui semble évident – mais souligne ensuite l’erreur de dépendre de la transparence à quelque titre que ce soit, même sobre.

Il conclut: «C’est une tâche difficile dans les meilleures circonstances, car l’hypothèse de transparence sur laquelle nous nous appuyons dans ces rencontres est tellement imparfaite.» Comme pour le défaut de vérité, il doit y avoir un terrain d’entente entre trop compter sur la transparence et l’ignorer complètement, mais Gladwell refuse à nouveau de le dire.

Enfin, Gladwell discute de l’idée de couplage, lorsque le comportement est directement corrélé à quelque chose d’extérieur. Pour le montrer, il évoque longuement la montée et la descente des fours à gaz en Angleterre au milieu du XXe siècle et comment cela a directement affecté les suicides, en particulier celui de la poétesse Sylvia Plath. De plus, il mentionne comment les garde-corps sur le Golden Gate Bridge ont également réduit les suicides, et le maintien de l’ordre dans des rues spécifiques à forte activité criminelle a réduit la criminalité à Kansas City.

Qu’est-ce que cela a à voir avec le reste du livre de Gladwell? Selon lui, «nous ne comprenons pas l’importance du contexte dans lequel évolue l’étranger.» C’est un lien assez large, c’est tout ce que Gladwell offre alors qu’il semble faire des recherches anciennes sur l’argument du livre sur le fait de parler à des inconnus. Comme toujours, tout cela est intéressant et éclairant à sa manière, mais cette digression affaiblit l’argument. Heureusement, c’est la seule partie où cela se produit.

Logique tordue

Après avoir expliqué les trois facteurs affectant les rencontres des gens avec des inconnus, la conclusion de Gladwell tombe malheureusement à plat. Il revient sur l’histoire de Sandra Bland pour lier l’ensemble de son argumentation. C’est une histoire triste, mais il est difficile de dire si l’argument de Gladwell jusqu’à présent aurait fait une différence.

Aurait-il dû faire défaut à la vérité? Oui, mais Gladwell a passé le premier tiers du livre à démontrer comment ce réflexe permet à des personnes malhonnêtes de commettre des crimes massifs. A-t-il réagi de manière excessive au ton et au langage corporel de Sandra? Oui, mais ce n’était clair qu’après coup. La situation aurait-elle pu être différente s’il connaissait le contexte de Sandra? Oui, mais encore une fois, il n’y avait aucun moyen qu’il ait pu le savoir.

Moralement, l’histoire de Bland est compliquée et ne correspond tout simplement pas très bien au raisonnement de Gladwell. Il est obligé de déformer sa logique pour la faire fonctionner, laissant aux lecteurs le soin de résoudre ces problèmes par eux-mêmes.

La faiblesse de la conclusion du livre provient d’un état d’esprit technocratique qui tend à simplifier à l’extrême des défis moraux et politiques complexes. En effet, l’utilisation d’une méthode scientifique basée sur des données pour le comportement humain peut fournir des informations importantes qui mènent à des solutions à des problèmes clairs, mais elle ne peut pas rendre compte de situations complexes comportant de multiples variables. La résolution de telles situations exige une approche philosophique qui définit ces variables, évalue diverses solutions et objections et établit des critères généraux de réussite ou d’échec.

Parce que Gladwell n’est pas un philosophe, ses liens et ses généralisations ont tendance à s’effondrer. Dans son esprit, il n’y a rien qu’un changement de politique ne résoudra pas. Qu’il s’agisse de crime, de suicide, de relations, d’éducation, de médecine ou de valeurs culturelles différentes, tout peut être expliqué par quelques affirmations des sciences sociales.

C’est un type d’analyse tentant qui apporte une clôture satisfaisante à des questions profondes sans tous les tracas d’une réflexion approfondie. En d’autres termes, cela permet aux lecteurs de se sentir plus intelligents qu’ils ne le sont (ainsi qu’un peu plus béat). Malheureusement, c’est superficiel et élude d’importantes distinctions intellectuelles qu’il faut pleinement comprendre et contempler.

Lorsque le lecteur fait cette concession et prend le livre de Gladwell pour ce qu’il est, Parler aux étrangers dans son ensemble est toujours agréable et instructif. Pour la plupart, il tient ensemble et répond à des questions importantes. Gladwell pourrait aller beaucoup plus loin dans ses derniers conseils, mais il a raison lorsqu’il recommande: «Ce qui est exigé de nous, c’est de la retenue et de l’humilité.»

Même s’il dit cela en référence au fait de juger les autres pour avoir été dupés, cela peut également s’appliquer à croire les autres. Les gens devraient retenir leur impulsion à croire à des récits attrayants et faire preuve d’humilité lorsqu’ils rencontrent des personnes ayant des points de vue différents. Non seulement cela apporterait un peu de raison au discours public, mais cela aiderait, comme Gladwell le suggère, à parler à des étrangers.