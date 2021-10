Malcolm Jenkins des Saints: le scandale des e-mails de Jon Gruden passe à côté de la «vue d’ensemble»

La NFL a pris des mesures pour sensibiliser à l’injustice sociale aux États-Unis depuis qu’elle a subi des pressions après la mort de George Floyd en 2020.

Depuis la saison dernière, la ligue a autorisé les joueurs à coller des autocollants de phrases de justice sociale à l’arrière de leurs casques et a peint les mots « End Racism » et « Inspire Change » à l’arrière des zones d’extrémité des stades.

La sécurité forte des Saints de la Nouvelle-Orléans Malcolm Jenkins (27 ans) célèbre après son touché contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au cours de la seconde moitié d’un match, le dimanche 26 septembre 2021, à Foxborough, Massachusetts (AP Photo/Steven Senne)

Ce sont ces étapes, associées aux rapports des e-mails de Jon Gruden, qui amènent des joueurs comme Malcolm Jenkins à se demander ce qu’il faudrait vraiment pour changer la culture dans la ligue.

L’arrière défensif des New Orleans Saints a été parmi les joueurs de la NFL qui ont été à l’avant-garde en tant que défenseurs de la sensibilisation à l’injustice sociale. Jenkins a aidé à lancer l’initiative « Écoutons ensemble » de la ligue pour se concentrer sur « les préjugés raciaux et la formation en intelligence sociale et émotionnelle pour les policiers ». Il a déclaré jeudi au « AP Pro Football Podcast » qu’il n’était pas vraiment surpris par les e-mails.

« End Racism » est peint dans la zone des buts d’un côté du stade avant un match entre les Houston Texans et les Kansas City Chiefs au Arrowhead Stadium le 10 septembre 2020 à Kansas City, Missouri. (Photo de Jamie Squire/.)

« Je ne peux pas dire que j’ai été surpris par tout ce genre de dialogue qui se déroule dans les coulisses », a déclaré Jenkins. « Je pense que nous comprenons la culture de la NFL, et nous pouvons mettre des logos ‘Inspire Change’ partout sur le terrain et créer des logos tout ce que nous voulons, mais jusqu’à ce que vous changiez réellement à quoi ressemble le leadership, vous ne pouvez pas vous attendre à changer le culture. »

Plusieurs rapports ont montré que Gruden avait fait des remarques désobligeantes sur une litanie de sujets dans des messages avec l’ancien président de l’équipe de football de Washington, Bruce Allen, alors que Gruden était un employé d’ESPN. Les e-mails entre les deux et d’autres cadres de haut niveau entre 2010 et 2018 n’étaient que la pointe de l’iceberg pour Jenkins.

« Dans le cas de Jon Gruden, c’est évidemment très décevant pour les gens qui le respectaient, l’admirent et l’homme qu’il était pour notre ligue. Mais je pense que si nous nous concentrons uniquement sur Jon Gruden, alors nous manquons la vue d’ensemble, c’est-à-dire qu’il a pu exister comme ça parce que la culture autour de lui l’a accepté. Quand il a envoyé ces e-mails, personne n’a soulevé de drapeau rouge, personne ne l’a porté à l’attention de qui que ce soit. C’était une chose normale », a déclaré Jenkins.

DOSSIER – Sur cette photo du 18 novembre 2018, Malcolm Jenkins, alors solide sécurité des Philadelphia Eagles, s’échauffe avant un match contre les New Orleans Saints à la Nouvelle-Orléans. (AP Photo/Butch Dill, Fichier)

« Et je pense que c’est la culture dans les coulisses que nous devons changer. Et encore une fois, nous pouvons applaudir à tout l’apparat que nous avons fait maintenant alors que tout le monde est en quelque sorte venu à ce récit de justice sociale, mais jusqu’à ce que vous commencer à voir un changement dans le leadership, que ce soit plus d’entraîneurs noirs, plus de directeurs généraux noirs, une diversité dans la propriété, alors je ne sais pas comment nous nous attendons à ce que la culture de la NFL change. »

La NFL a fait l’objet d’un examen minutieux pour ne pas avoir été suffisamment transparente lorsqu’elle a révélé les détails de l’enquête sur l’inconduite au travail à Washington au cours de l’été.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.