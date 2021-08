Malcolm X & Muhammad Ali’ 10z viral

Un nouveau documentaire sur l’amitié et l’activisme des Malcolm X et Mohamed Ali arrive sur Netflix cet automne.

Blood Brothers : Malcolm X & Muhammad Ali feront la chronique de l’amitié de trois ans formée par les deux légendes. Il découvrira également leur éventuelle brouille.

Le film promet de donner une nouvelle perspective à leur relation en écoutant les proches des deux hommes et en incorporant des séquences et des images inédites qui retracent l’histoire. Les interviews dans le documentaire incluent la fille de Malcolm X Ilyasah Shabazz, le frère d’Ali Rahman, et les filles Maryum et Hana – et des personnalités culturelles Corneille Ouest et Al Sharpton.

Les points clés mis en évidence dans le film sont la rencontre initiale entre Malcolm et Ali, leur lien et les retombées éventuelles à la suite de la discorde au sein de la direction de la Nation of Islam, à laquelle ils ont tous deux appartenu à un moment donné.

Le documentaire est inspiré du livre de 2016 du même titre, écrit par Randy Roberts et Johnny Smith. Le film est réalisé par Marcus A. Clarke (Mystères non résolus, Rapture), produit par Kenya Barris (noirâtre) et Jason Perez, et exécutif produit par Erynn Sampson, Jonathan Chinn, Simon Chinn, Simon Georges, et Marcus A. Clarke.

Source : YouTube

D’après le livre, Malcolm et Ali (alors Argile Cassius) s’est rencontré en 1962. Selon des amis, Sam Saxon, un ami du camp d’entraînement d’Ali, a conduit Ali et son jeune frère, Rudolph, à un rassemblement du jour du Sauveur à Chicago. Le rassemblement était un événement annuel organisé par la Nation of Islam. Saxton était déjà musulman et savait qu’Ali était à la recherche d’un fondement spirituel. Malcolm a pris la parole lors du rassemblement et a immédiatement fasciné Ali et son frère.

“Il y avait cette confiance, cette autorité que Malcolm avait sur le podium ce jour-là”, a écrit Smith, selon NPR, “et cela a fait une profonde impression sur le jeune Cassius Clay.” Ils ont commencé à cultiver une amitié, Malcolm agissant comme une figure paternelle et un mentor pour Ali. L’un des objectifs de Malcolm était d’attirer Ali dans la religion pour aider à attirer davantage vers la nation. Ali a d’abord gardé son lien avec la religion secrète pour protéger son image publique et sa carrière, mais il est finalement devenu public, fièrement.

Des fissures dans leur amitié ont commencé à apparaître lorsque l’influence d’Ali au sein de la nation a commencé à augmenter. Malcolm a également commencé simultanément à parler du chef de la Nation, Élie Mohammed, et ses aventures extraconjugales et ses enfants amoureux. Malcolm a été suspendu par Muhammad en conséquence et Ali lui a tourné le dos, estimant que Malcolm était déloyal envers la religion à laquelle il s’était engagé.

via Netflix

Malcolm a été assassiné en 1965. Sa relation avec Ali a été rompue jusqu’à sa mort.

“L’un des plus grands regrets d’Ali – et il l’a dit autant – est qu’il n’a jamais rafistolé les choses avec Malcolm, qu’il n’a jamais dit à Malcolm à quel point il était important pour lui”, a écrit Roberts.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !