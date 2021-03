Malcolm Young Bashes Dave Evans, le chanteur original AC / DC, dans une interview jamais publiée auparavant: «  Il était si mauvais  »

La collection Coda comprend sept heures de documentation vidéo AC DCles différentes époques du groupe, en plus d’une collection approfondie d’essais, ainsi que d’une interview inédite avec le co-fondateur et moteur du groupe, le regretté Malcolm Young. Dans l’interview récemment découverte, Jeune parle de grandir en Australie, d’être influencé par le blues, les premiers spectacles du groupe, comment il s’est lié avec son frère Angus en tant que guitariste, comment Bon Scott s’intégrer au groupe, et plus encore.

Sur AC DCles débuts des années 1970:

Malcolm: « Tout ce que nous faisions, c’est essayer de divertir les gens. Quand nous avons commencé en tant que groupe, les propriétaires de clubs nous ont dit: » Nous voulons que les gens dansent pour qu’ils boivent plus. » C’est comme ça que nous nous sommes fait les dents – rendre les gens chauds, transpirer et boire. Nous sommes restés sur la même chose. Les gens ont payé de l’argent pour les billets et nous ne l’avons jamais oublié. Tout ce qui a suivi était un bonus. Nous étions juste un groupe de club. Comme les choses évoluent, vous évoluez avec. «

À la découverte de la musique en grandissant en Australie:

Malcolm: « Vous vous sentiez coupée du reste du monde au début des années 60. Vous avez eu les succès américains deux mois plus tard. Nous avions toutes ces mini-stars qui dominaient la télé. Nous avons obtenu le Top 20 sur les ondes courtes. radio, Radio Luxembourg. Nous nous écoutions pour découvrir ce qui se passait vraiment dans le monde de la musique. Nous avons vu LES BEATLES à la télé à Glasgow avant leur succès et avant notre départ pour l’Australie. Six mois plus tard, nous les avons découverts quand ils ont frappé gros. Il a fallu environ six mois pour qu’il se répande en Australie. «

Sur la façon dont le blues l’a influencé:

Malcolm: « J’avais entendu le blues de Chicago de mes frères. L’un d’eux, John, aimé BIG BILL BROONZY. Vous commencez à prendre d’autres noms dans les albums et à les écouter. Nous pourrions nous rapporter à cette musique. Cela ne semble pas beaucoup ces jours-ci, mais quand une famille se déracine et déménage à l’autre bout du monde parce que votre père ne pouvait pas trouver d’emploi, vous ne vous sentiez pas partie du système, s’il y avait même un système. C’était un peu difficile à bien des égards. Nous avons raconté ce que disaient les chanteurs de blues. Ils pourraient vous faire rire. C’était à peu près la vie de tous les jours, et cela appuyait sur un bouton. Nous sommes juste tombés dedans. «

Sur la première étape vers la formation d’un groupe avec Angus:

Malcolm: « Nous n’avons jamais vraiment joué ensemble. J’étais plus LES BEATLES et [THE ROLLING] DES PIERRES, et Angus était plus dans les trucs plus lourds, [Jimi] Hendrix et CRÈME, avec la guitare principale. J’écoutais les chansons comme des chansons – la batterie, la voix, le côté musique. J’avais tendance à capter les accords, toute l’image autour de la guitare. C’est juste arrivé à un moment où je montais un groupe. Nous allions avoir un claviériste, mais j’ai Angus au lieu. [Laughs] Angus avait son propre groupe, un petit groupe de rock, mais ils l’ont juste emballé. Il m’a dit qu’ils avaient terminé, et j’ai dit: «Viens demain et fais une fête». Nous allions jouer du rock ‘n’ roll; c’était aussi simple que ça. Lorsque Angus est entré, c’était un gros morceau. Il n’était pas encore entré dans son numéro de scène. George et ma sœur l’a beaucoup aidé avec ça. Ils ont dit: ‘Tu dois avoir un truc, Angus». Ils pensaient qu’un bon acte avait toujours quelque chose à quoi les gens pouvaient s’identifier. Ma sœur a dit: «Pourquoi tu n’as pas ton uniforme scolaire avec le short? Elle a frappé ça pour lui et ce petit gars est devenu plus grand que nature. Croyez-moi, il peut tirer. Ce n’est pas un acte. Il le prend à fond. Je ne pense pas que quiconque puisse devenir cette méthode intense. C’est ce à quoi les gens s’attendent et il le fait. Même moi, je ne sais pas comment il se met dans cet état. «

Sur AC DCles premiers spectacles de:

Malcolm: « Nous avons eu une bonne chose avec les clubs. Rowdy, fous, bagarreurs australiens … Angus faites-en plus. À la fin de la nuit, tout le monde était conquis. Il portait la tenue, mais il pouvait jouer de cette guitare. Nous avions l’habitude d’aller dans des clubs et de vérifier ce qui se passait, et aucun d’entre eux ne jouait de la musique qui faisait bouger les gens, se balançait et dansait. Les gens dansaient sur les disques entre les groupes. Nous avons pensé que c’était du rock ‘n’ roll. [THE ROLLING STONES‘] ‘Jumpin’ Jack Flash ‘ viendrait sur le juke-box, et la piste de danse serait remplie. Tous les groupes faisaient cette période de musique hippie, ce truc de gueule de bois hippie. Ils n’avaient aucune idée. C’était juste grand ouvert pour nous. Le tout premier concert, la toute première chanson que nous avons faite, nous les avons conquis. Nous jouerions ‘Jumpin’ Jack Flash ‘ et de la confiture au milieu, faites-le glisser, certains Petit Richard, ‘Grandes boules de feu’, un couple de plus DES PIERRES des pistes. Des choses que nous savions tous à peu près. Faites une petite fête, et nous avons bluffé notre chemin. Tant qu’ils dansaient, nous faisions notre travail. Plus ils dansent, plus ils boivent. Tout le monde était vraiment content. Partout où nous jouions, nous recevions des offres de résidences. Le groupe était opérationnel. Melbourne, qui ressemble un peu à Los Angeles et à Londres, il y avait des gens qui nous appelaient à Sydney pour nous poser des questions sur le groupe. Nous avançions rapidement. À l’époque, nous n’étions pas déconcertés. C’était comme: ‘Oh, bien, un autre concert.’ «

Sur la façon dont il se mêlait Angus en tant que guitariste:

Malcolm: « J’étais plus dans le truc des accords, la chanson complète, plutôt que dans la partie individuelle. J’étais content d’une certaine manière, parce que j’étais plus un joueur mélodique. Angus était plus dans le monde du rock. J’ai tout de suite dit: «C’est génial». Il n’y a jamais eu de question. j’ai pensé Angus, ça ne sert à rien pour moi de jouer des solos. Ce n’était jamais une querelle fraternelle, mais le contraire, parce que nous voulions juste faire du bien en tant que groupe. «

En étant dans un groupe avec son frère:

Malcolm: « Ce n’est pas si dramatique. Nous avons nos moments. C’est ce que nous faisons, nous connaissant toute notre vie. Mais il y a beaucoup de gros avantages. Les frères se battent, mais il y a aussi une proximité. Au sein du groupe, un peu un peu d’aggro élève sa vilaine tête. Mais ce n’est certainement pas un problème majeur pour AC DC. Lors de la réalisation des albums, c’est le pire, car tout le monde est un peu sous pression. Vous êtes dans une zone confinée et des choses se passent. Nous sommes plutôt chanceux dans l’ensemble avec ça. «

Sur comment Bon Scott s’intégrer au groupe:

Malcolm: « Bon essentiellement pris en charge, pour être honnête. Il était plus âgé et il avait fait partie d’un autre groupe. C’était l’homme d’expérience. Nous avions écrit une ou deux chansons et il nous a encouragés à en écrire davantage. Il disait: « J’ai une idée de cette putain de femme que j’ai laissée: « Elle a des boules »». On avait déjà écrit quelques morceaux, mais quand il est entré, on avait la voix de l’expérience. Nous avons gardé nos oreilles grandes ouvertes. Il nous a poussés un peu plus loin. Le premier chanteur [Dave Evans], les gens ont applaudi quand il est parti, pour que nous puissions jouer. Il était si mauvais. Bon était dans une semaine plus tard. Il avait des chansons, des idées, de la motivation. Il est sérieux. Nous étions heureux d’être avec quelqu’un comme ça. Nous étions simplement heureux de jouer. Il avait de plus grands projets. «

Découvrez la conversation complète à cet endroit.