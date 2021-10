Malcom évalue la réaction de la Juventus

19/10/2021 à 21:01 CEST

La Juve de Allegri commence à carburer. Après avoir connu le pire début de championnat en 60 ans, l’équipe ‘bianconero’ a remporté cinq victoires consécutives dans toutes les compétitions. Et ce qui est tout aussi remarquable, trois duels sans encaisser. Jusqu’à présent, sa carrière dans le Champions Il est vierge, avec des victoires contre Malmö (0-3) et Chelsea (1-0).

La ‘Vecchia Signora’ clôture le premier tour à Saint-Pétersbourg, avec le défi de gagner à Zénith de l’ex-barcelonsita Malcom s’imposer dans la direction du groupe. Allegri a confirmé ce mardi lors d’une conférence de presse la propriété de Szczesny, Par Ligt, Bonucci et Alex Sandro.

L’entraîneur ‘bianconero’ a également assuré qu’il donnerait du repos à Chiellini, tandis que Morata « Est entièrement récupéré & rdquor; de votre inconfort physique « et pourrait recommencer depuis le début ». Dybala, par contre, il n’est toujours pas disponible et Chiesa prendra sa place. En outre, Allegri a confirmé que l’ex de Barça Arthur Me le aura quelques minutes après ses débuts ce dimanche contre la Roma.

Les files d’attente probables

Zénith: Kritsyuk; Sutormin, Chistiakov, Rakitskiy, Santos ; Kuzyaev, Barrios, Wendel ; Malcom, Azmoun et Claudinho.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Carré, Locatelli, McKennie, Bernardeschi ; Chiesa et Morata