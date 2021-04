Malédiction des Pharaons: l’Égypte ignore les anciens avertissements alors que les momies se déplaçaient au Caire | Monde | Nouvelles

Transporter les momies – ou «perturber leur paix» – a toujours été associé à la superstition et au pressentiment. Un avertissement sur la tombe du roi Tut dit même « La mort viendra sur des ailes rapides pour ceux qui perturbent la paix du roi. »

Malgré les avertissements, on s’attend à ce que des foules parcourent les rues pour assister à la procession historique des anciens dirigeants de leur pays à travers la capitale aujourd’hui.

Le somptueux spectacle de plusieurs millions de dollars verra les momies déménager du musée égyptien néoclassique couleur pêche à leur nouveau lieu de repos à cinq kilomètres de là.

Il verra 22 momies – 18 rois et quatre reines – transportées dans l’ordre chronologique de leurs règnes – du souverain de la 17e dynastie, Seqenenre Taa II, à Ramsès IX, qui régna au 12ème siècle avant JC.

Alors que beaucoup ont salué le léger soulagement apporté au pays battu par Covid, d’autres remettent en question la sagesse compte tenu de la terrible chance que l’Égypte a récemment endurée.

LIRE LA SUITE: Le système bancaire de l’UE « vacille sur l’effondrement » alors que le bloc se bat

«La rumeur dans la rue est que les vents violents et tout ce qui se passe maintenant est la malédiction des pharaons légendaires.»

Un autre a déclaré: «Le fait que le roi Ramasses II soit à l’origine de toutes ces catastrophes en Égypte me dépasse.

«La malédiction du pharaon s’est déclenchée quand ils ont annoncé qu’ils allaient transférer des momies dans un nouveau musée, y compris la momie du roi Ramasses.

«C’était le pharaon le plus fort et le plus puissant.»

Un troisième a écrit: «Un blocage du canal de Suez, 2 trains entrés en collision, un incendie dans une usine de vêtements et l’effondrement d’un immeuble résidentiel sont survenus après l’annonce par l’Égypte du transfert de 22 momies vers un nouveau lieu de repos.

«Est-ce une malédiction centenaire?»

L’attraction principale d’aujourd’hui est le roi Ramsès II, le pharaon le plus célèbre du Nouvel Empire.

Il a régné pendant 67 ans et on se souvient d’avoir signé le premier traité de paix connu.

Un autre est la reine Hatchepsout, ou avant tout des nobles dames. Elle a défié les coutumes de l’époque qui ne permettaient pas aux femmes de devenir des pharaons.

Chaque momie sera transportée dans un véhicule décoré équipé d’amortisseurs spéciaux et entourée d’un cortège, comprenant des répliques de chars de guerre tirés par des chevaux.